Plaga de xinxes a Sabadell

El cartell amb recomanacions distribuït per l'Ajuntament / Ajuntament de Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell ha reforçat les tasques de recollida de trastos vells i neteja viària a causa de la plaga de xinxes que afecta alguns habitatges del barri d'Espronceda, al Districte 6 de la ciutat. El consistori ha informat que ha destinat equips de recollida d'objectes voluminosos i de neteja viària, que han posat una atenció especial als carrers afectats i a la zona d'influència.

La plaga de xinxes afecta des de fa unes quantes setmanes als veïns de diversos edificis dels barris del sud de Sabadell, com Espronceda o Campoamor, provocant irritació per mossegada.

L'ajuntament ha indicat igualment que s'han posat en marxa dos torns, un de matí i un altre de tarda, que recullen objectes voluminosos, de manera que s'assegura el servei durant tota aquesta setmana, mentre tècnics municipals inspeccionen la zona.

L'ajuntament també ha editat uns cartells informatius per penjar en diferents llocs del barri, en els que es difonen consells per actuar en cas que es detecti que es tenen xinxes a casa. Igualment, el consistori ha imprès uns adhesius per pegar-los en trastos i mobles vells amb xinxes que la ciutadania tregui al carrer, amb els quals adverteixen als que estan interessats a emportar-se'ls a casa seva que els mobles estan infectats.