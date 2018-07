Oriol Pujol accepta la condemna pel cas ITV

L'exdirigent de CDC Oriol Pujol ha acceptat avui davant l'Audiència de Barcelona una condemna de dos anys i mig de presó per cobrar comissions il·legals d'empresaris afins del sector de les ITV, cosa que li ha evitat ser jutjat per un tribunal popular. En un tràmit de amb prou feines deu minuts, Pujol i els altres cinc acusats per la trama corrupta de les ITV, entre ells la seva dona, Anna Vidal, han ratificat davant la magistrada de l'Audiència Carmen Zabalegui l'acord al qual van arribar amb la Fiscalia Anticorrupció, que els va rebaixar les penes una vegada van assumir el pagament de comissions a canvi de favors polítics.

L'acord ha evitat que el cas sigui jutjat per un tribunal popular, que ni tan sols s'ha hagut de constituir, una vegada els acusats han ratificat, un per un i sense afegir més un lacònic "sí", el pacte que van signar amb la Fiscalia davant la magistrada que havia de presidir el jurat popular. La jutgessa ha deixat el cas vist per a sentència i està previst que, una vegada hagi dictat la condemna, convoqui una vista en la qual les parts es pronunciïn sobre l'execució de la mateixa, encara que Xavier Melero, advocat d'Oriol Pujol, ha anunciat ja avui que demanarà que se suspengui la pena de presó per al seu client.

La defensa pretén sol·licitar la suspensió de la pena de presó invocant l'última reforma del Codi Penal, que li permetria eludir la presó en no superar els dos anys la pena de cap dels tres delictes de la seva condemna: un i mig el de falsedat, vuit mesos el de suborn i cinc mesos el de tràfic d'influències.

No obstant això, en la vista davant la jutge d'instrucció en la qual es va forjar fa un any el pacte, el fiscal Anticorrupció Fernando Maldonado ja va anunciar que demanaria l'ingrés a la presó de l'exdirigent i exdiputat de CDC, que amb la seva condemna queda inhabilitat per exercir qualsevol ocupació o càrrec públic durant dos anys. Oriol Pujol, l'únic fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol que es va dedicar a la política fins que va dimitir assetjat pels casos de presumpta corrupció que l'involucraven a ell i a la seva família, també està investigat en la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata per la fortuna del clan oculta a Andorra. El polític convergent, que s'ha conformat a més amb una multa de 76.000 euros, ha assumit els delictes de suborn, falsedat documental i tràfic d'influències, per haver cobrat comissions il·legals a canvi d'afavorir els empresaris investigats en diverses operacions mercantils, en les quals va arribar a facilitar-los l'accés al llavors president de la Generalitat, Artur Mas.

Entre les operacions en què Pujol reconeix haver intervingut a favor dels empresaris afins, entre els anys 2011 i 2012, figura la reconversió industrial de Sharp a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i la deslocalització de la companyia Yamaha.

Pujol reconeix que va cobrar 443.660 euros en comissions a través de les factures per treballs inexistents que la seva dona Anna Vidal girava al seu amic íntim, l'empresari Sergi Alsina, en una trama en la qual va intermediar l'exnúmero dos de la Diputació de Barcelona i excàrrec de CDC Josep Tous, qui ha acceptat cinc mesos de presó substituïbles per una multa de 22.500 euros.

L'acord formalitzat avui davant l'Audiència de Barcelona inclou a més una condemna de dos anys de presó per a Sergi Alsina, amic íntim d'Oriol Pujol, i penes de presó substituïbles per una multa de 83.210 euros per a Anna Vidal. Els empresaris Ricard Puignou i Sergi Pastor, de la seva banda, accepten penes de cinc mesos substituïbles per multes de 60.000 euros, per delictes de suborn i tràfic d'influències. La sentència, que la jutge ha anunciat que dictarà seguint els termes del pacte ratificat avui, inclourà el decomís de 333.838 euros a tots els acusats per les comissions il·legals pagades.