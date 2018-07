El inicio de liga obliga al Alba a estar "al máximo nivel de exigencia" según Ramis

El Albacete Balompié comenzará la temporada en la Liga 1, 2, 3 contra el Deportivo de la Coruña, recién descendido de la Liga Santander, de Primera División. El partido se jugará en casa el fin de semana del 18 y 19 de agosto. La segunda jornada será la primera salida del Alba. Y contra otro exprimera, Las Palmas.

Para el entrenador del Alba, Ramis, se trata de una espectacular manera de darse de bruces de nuevo con la competición. “El inicio marca la línea de lo que va a ser una temporada de máxima exigencia. Nos vamos a enfrentar todos con todos. El inicio es ilusionante porque nos obliga desde el arranque a la máxima concentración y a los máximos niveles de exigencia y eso haciendo una lectura de los primeros rivales, considero que es bueno para nosotros. Sabemos que desde el inicio, el calendario nos obliga a estar extremadamente concentrados, exigentes y competitivos como va a ser la tónica a lo largo de la temporada”.

La principal novedad de este calendario estriba en la asimetría del mismo, es decir, los partidos de la primera vuelta no se corresponderán con los de la segunda. “Es una forma de no poder planificar en la segunda vuelta atendiendo a la línea de rivales que has tenido en la primera vuelta. Creo que enriquece la competición porque no tienes marcada esa rutina de rivales, al menos la secuencia, que tenías”.

En cuanto a empezar la temporada en casa, el entrenador del Alba comenta que: “Para nosotros debe ser indiferente. No podemos afrontar la primera jornada con una exigencia diferente al resto. Hay que afrontar cada jornada igual. Es cierto que empezar en casa nos puede otorgar la posibilidad de conectar con buenas sensaciones con nuestra afición ante un rival recién descendido, un rival histórico al que conocemos perfectamente. Puede ayudarnos a empezar con la máxima concentración y dándonos a conocer la dificultad que se nos viene a lo largo de la competición”.

El club recuerda que Ramis debutará como técnico en el Carlos Belmonte ante un equipo en el que militó durante cuatro temporadas como jugador conquistando una Liga y una Supercopa en aquel 'súper Depor'. “Me gusta. Es un equipo del que guardo muchísimos recuerdos. Viví muchas situaciones de éxito allí. Pero insisto, más que el Depor, en lo que me fijo es en la exigencia que se nos va a someter desde principio de temporada, principio al que tenemos que llegar en las mejores condiciones”.