Ismael Pinteño, ilustrador, pintor y artista

Ismael Pinteño nació en Algeciras en el año de 1981. Descubrió muy pronto que a él le gustaría vivir de lo que le apasionaba, el dibujo, la pintura... así que se marchó a estudiar Bellas Artes en la Facultad de Sevilla, donde se licenció en 2005. Un par de años más tarde consiguió su título en Diseño Gráfico y en la Facultad de Bellas Artes de Valencia obtuvo el título universitario de Animación 2D.

Ha publicado y realizado trabajos relevantes como la acuarela elegida por Danny Boyle para figurar en su película "Trainspotting 2". Además ha publicado ilustraciones científicas de prehistoria para el documental "Lothar Bergman y el arte sureño, una entrevista" del servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz. Pinteño ha realizado la portada de muchos libros, como la novela de Ángel Gómez Rivero "Cristal de fuego" y varios carteles publicitarios de "Algeciras Fantástika". Ha realizado ilustraciones de diseño conceptual para 20th Century Fox's Theme Park y un aplaudido trabajo en la película "30 años de oscuridad" que fue seleccionada para los Premios Goya. Se trata de un documental que recoge la historia de alguno de los personajes que durante la dictadura vivieron escondidos en sus casa y que fueron conocidos como "Los Topos".

Ismael Pinteño se siente contento por poder vivir de su trabajo, de lo que le gusta y de momento no tiene en mente realizar ninguna exposición con sus trabajos de pinturas e ilustraciones. Piensa que el museo no tiene el mejor de los horarios en estos momentos y que debería adecuarse a los tiempos de ocio del público potencial para que puedan disfrutar de todo lo que allí se expone. "Me gustaría hacer exposiciones, incluso comisariarlas porque tengo muchos amigos que son muy buenos ilustradores y estaríamos dispuestos a colaborar. Aqui tampoco es que tengamos muchas oportunidades, o son salas muy pequeñas o los horarios no son adecuados. Yo no traería a artistazos para que luego vayan cuatro gatos a la exposición. Hay que enriquecer la cultura en Algeciras".

Como dato anécdótico Ismael se ha declarado amante de la cocina "me gusta cocinar, me relaja mucho" y su plato preferido es todo un clásico "papas fritas con huevos". Hemos conocido a Ismael Pinteño, dibujante, en Hoy por Hoy Campo de Gibraltar, un artista al que no perderemos la pista.