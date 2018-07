Surfin’ Campello: ¡atrapa una ola!

¿Sabían que durante cientos de añós el surf ha formado parte de la antigua cultura de la Polinesia?

James King, miembro de la última expedición de James Cook alrededor del mundo, anotó en el diario de abordo, a su paso por las islas Hawaii, la primera referencia conocida sobre el surf.

Subirse de pie a una tabla y deslizarse sobre las olas es, quizá, la definición más sencilla del surf, un deporte acuático al que han rendido culto, incluso, la música y el cine. Maniobras, giros... hacer un tubo perfecto, eso es otra cosa, otro mundo.

Alberto ‘Al’ Alemany, presidente de Campello Surf Club, es, con seguridad, uno de los mejores surfers de la Comunidad Valenciana, todo un referente para las nuevas generaciones.

Al y su tabla han viajado -probáblemente en la mítica VW Camper- por medio mundo y ha ‘cabalgado’ sobre los más de cuatro metros de altura de la legendaria ola izquierda de Mundaka, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia), la más famosa del mundo en su categoría.

When they catch a wave they'll be sittin' on top of the world (Cuando atrapen una ola estarán sentados en la cima del mundo, The Beach Boys, 1963).