Menor duración, mayor intensidad

El Verano Cultural de Milagros celebrará su 33 edición concentrando en diez días una programación ininterrumpida desde el viernes 10 hasta el domingo 19 de agosto. Acortar la duración del programa, aunque prácticamente con el mismo número de propuestas es la principal novedad de esta cita estival que mantiene su variedad, calidad y la elección de espectáculos para un amplio público en edad y gustos, como explicaba en la presentación David Abad es presidente de la asociación Mil Campos, organizadora del Verano Cultural

La programación vuelve a incluir teatro, música, humor, gastronomía, fiesta y convivencia. Arranca el 10 de agosto con sonidos tradicionales del noroeste peninsular, a cargo del músico gallego Xabier Díaz que presenta su trabajo “Noro” (Norte) acompañado de un colectivo femenino Adufeiras de Salitre. Al día siguiente la música da paso al teatro, con “El Mundo Lirondo” de Spasmo Teatro, una de las propuestas escénicas entre las que no falta un clásico de esta programación estival, la presencia de Yllana teatro, que este año se sube al escenario con Chefs el domingo 12 de agosto. Un show de variedades denominado Magsica 3.0 que combina magia, música y humor de tres artistas de la tierra, Miguel Sevilla, Daniel Guantes y Mario Santamaria será protagonista de la programación el lunes 13, como preludio de la tradicional cita del 14 de agosto: la Verbena del Marrano Santo, animada por los Hijos del Tío Cayo a los que la lluvia impidió actuar el pasado año.

El festivo día 15 estará marcado por los sonidos de la música de calle del grupo Street Wings. El jueves 16 de nuevo vuelven las artes escénicas con Teatro del Finikito, que con la obra “Public or not public” propone una reflexión sobre el papel del público en el teatro, buscando la complicidad y participación de los asistentes. Y para las dos últimas jornadas de actuaciones se proponen otras tantas actuaciones musicales de distinto corte y una propuesta editorial: el viernes 17 la noche sonará al country, blues y música de raíz norteamericana de The Lazy Daisy Band, mientras que el sábado 18, primero se llevará a cabo la presentación del libro Cartas de Vela Zanetti a Victoriano Cremer, a cargo de su autora Inmaculada Real López y ya por la noche The Big Band de Torrejón se subirá al escenario con su propuesta inspirada en grandes artistas del jazz

Como actividades paralelas se mantienen campeonatos deportivos, talleres infantiles y para jóvenes y adultos. El cierre del verano como cada año lo pondrá el descenso del Riaza y la paella popular el domingo 19 de agosto, en esta ocasión con la presencia de los Amigos de los Clásicos y sus vehículos antiguos.

Excepto la obra de teatro de Yllana todas las actuaciones sin gratuitas, porque el objetivo de los organizadores es dinamizar la vida del municipio y ofrecer alternativas y oferta cultural a todo el pueblo y a cuantas personas quieran acudir.

El cartel de esta edición está compuesto por 33 fotografías alusivas al aniversario y es obra del milagreño Carlos Gómez Cuñado. Un pasado del que la actual Junta directiva de la asociación Milcampos se siente orgullosa, aunque expresa su preocupación por el. Anuncian que la de este año será la última programación de la que se harán cargo por el desgaste y el cansancio después de varios años al frente de esta responsabilidad. Por ello buscan personas que les releven para evitar la desaparición del propio verano cultural.