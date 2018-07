El PP denuncia la falta de playas caninas en Cartagena

El grupo Popular volverá a llevar al Pleno la situación de las playas caninas en el municipio de Cartagena. "De las tres playas que el Gobierno de MC y PSOE se comprometió a habilitar y por las que realizó una consulta ciudadana, solo una se ha puesto en marcha, la playa de la Calera en Isla Plana" ha dicho la concejal popular Carolina Palazón que ha lamentado que "según denuncian algunas asociaciones, no reúne las mejores condiciones".

Palazón preguntará este jueves por "las actuaciones que se han realizado para la puesta en funcionamiento de la única playa canina situada en Isla Plana y con qué presupuesto se ha dotado" y ha señalado que "el Gobierno tiene la obligación de cumplir todos los requisitos que marca la ley".

Ante la falta de playas caninas, la concejal popular ha denunciado que "la falta de coordinación entre el propio Gobierno y el resto de administraciones ha provocado retrasos y no tener más playas caninas en el municipio, tal y como prometió la concejal Obdulia Gómez en 2017. No se puede engañar a los vecinos, pedir a los cartageneros que voten unas playas que resulta que no cumplen los requisitos que exige la Demarcación de Costas" y ha criticado que "antes de decidir ubicaciones hay que ver si son viables. Esto evitaría retrasos y falsas promesas".

Hay que recordar que en julio de 2016, se aprobó por unanimidad del Pleno, una moción impulsada por el PP para dotar a Cartagena de playas caninas. Un año más tarde, en junio de 2017, el Gobierno realizó una consulta ciudadana, para que los cartageneros mostraran su conformidad con la elección de dichas playas, y cuyos resultados fueron la playa de El Vivero en La Manga, Rambla Cobaticas en Calblanque y Las Colonias-El Cañar en Isla Plana.

"En Mazarrón las playas funcionan perfectamente" y ha destacado que "las playas caninas suponen ampliar la oferta turística para aquellas personas que eligen su destino de vacaciones en función de disponibilidad de servicios, alojamientos y espacios de ocio en los que se autorice el acceso de perros".

Carolina Palazón ha criticado que la Mesa del Bienestar Animal lleva sin convocarse año y medio, "ni hay playas caninas en condiciones, los parques caninos están parados y la ordenanza municipal sobre la protección y tenencia de animales de compañía está guardada en un cajón" y ha recalcado que "las mesas son un fracaso. El Gobierno las utiliza como propaganda política , pero no tienen ningún interés en usarlas para mejorar las cosas".