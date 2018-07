Programa de Fiestas Moros y Cristianos de Dénia 2018

Domingo 29 de julio

• XV Travesía a nado organiza: mayorales de Sant Roc

A las 9:00 horas Salida desde L ´Estanyo.

Vierbes 3 de agosto

• 20:30 horas: pregón fester, entrega de llaves e izada e estandartes

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

20:00 horas concentración de cargos en Cruz roja

Itinerario: Cruz roja, Marques de Campos, giramos por c/ Diana hacia Ayuntamiento

• 22:00 horas: cena de gala , salones el Poblet.

Domingo 5 de agosto

• 12:00 horas: Concurso de Paellas. Organizada por Mayorales de Sant Roc

Lugar: C/ Marques de Campos

Lunes 6 de agosto

• 20:00 horas: Apertura oficial de filaes

Martes 7 de agosto

• 21:00 horas: Entraeta festera

Itinerario: salida c/ La Vía ( bar Mediterráneo), C/ Diana, C/ Marques de Campos hasta Cruz Roja

(20:30 h concentración de festeros)

• 22:00 horas: Cena recepción cristiana (Calle Temple de Sant Telm)

Jueves 9 de agosto

• 21:00 horas: Entraeta festera

Itinerario: salida c/ La Vía ( bar Mediterráneo), C/ Diana, C/ Marques de Campos hasta Cruz Roja

(20:30 h concentración de festeros)

• 22:00 horas: Cena recepción mora ( Paseo Saladar 74)

Sábado 11 de agosto

• 11:00 horas: salida del autobús para realizar la visita a la residencia de ancianos Santa Lucía

Domingo 12 de agosto

• 21:30 horas: concierto de música festera realizado por la Banda Municipal

Director del concierto: Javier Pinto Bañuls

Lugar: Plaza del Ayuntamiento

Lunes 13 de agosto

• 20:00 horas: Desembarco Moro y acto firma de la tregua.

Lugar: Playa antiguo Saladino( 19:45 horas concentración de festeros en zona playa)

• 22:00 horas: cena de acampada

Lugar: c/ La Vía. La xaranga finalizará sobre las 1.30 horas

Martes 14 de agosto

• A partir de las 12:00 horas: Vista de cortesía a las Capitanias Mora y Cristiana.

• 19:00 horas: Desfile infantil, a continuación entrada de bandas e interpretación de marcha mora y cristiana

18:45 horas Concentración de los niños en C/ La vía, cruce con Carlos Sentí.

Itinerario: C/ La Vía, Diana, Marques de Campos hasta Cruz Roja.

Entrada de Bandas: Al acabar el desfile, todas las bandas subirán desde Cruz Roja Calle Marques de Campos, hasta Glorieta, donde todas las bandas interpretarán marcha mora y cristiana. Director de banda: Jose Pastor Pasor

• 00:00 horas: Entraeta festera

Itinerario: C/ La Vía, Diana, Marques de Campos hasta cruz Roja

• A partir de las 12:00 horas, pasacalles de las diferentes filaes por la ciudad.

• 18:30 horas: Gran desfile de gala, con las capitanías cerrando su respectivo bando.

Itinerario: Mismo anteriores desfiles. Salida desde cruce Carlos Sentí con Calle La Vía

Jueves 16 de agosto

• 11:30 horas: Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción en Honor a Sant Roc y recogida de panes.

• 12:45 horas: Arega Cristiana y Batalla de Arcabucería.

Itinerario: Glorieta C/ Diana

• 18:30 horas: Parlamento, rendición y milagro de la niebla.

Lugar: Plaza Ayuntamiento

• 20:30 horas: Procesión en honor a Sant Roc.

• 22:00 horas: Retreta y disparo final, interpretación de himno de Dénia y fin de fiesta.

• 00:00 horas: Castillo de fuegos artificiales, zona puerto a cargo de Ayuntamiento de Denia.