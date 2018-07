18 vuelos cancelados por la huelga de Ryanair en el Aeropuerto de Alicante-Elche

El Aeropuerto de Alicante-Elche ha afrontado hoy su primera jornada de la huelga a la que están llamados los tripulantes de cabina de Ryanair. La compañía irlandesa tenía programados 87 vuelos para estos días de los cuales no despegarán 18, un 20% del total.

La jornada en el aeropuerto se ha vivido de manera tranquila, la mayoría de los pasajeros si que conocían la existencia de la huelga y no han sufrido graves incidentes. A pesar de esto, si que hay algunos afectados que aseguran que no les han informado sobre la cancelación del vuelo o que no les ha devuelto el dinero del billete.

El Secretario del Comité de Empresa del Aeropuerto, José Rodríguez, ha asegurado que no está habiendo alteraciones y que los vuelos están saliendo con normalidad ya que al estar todo reprogramados no afecta a la operatividad del aeropuerto.

Los vuelos cancelados afectan a conexiones con Bruselas, Munich, Milán, Kaunas, Santiago de Compostela, Birmingham, Londres, Newcastle, Manchester, París, Bremen, Varsovia y Eindhoven. No se sabe exactamente a cuantos pasajeros puede afectar esta situación pero se calcula que podrían ser unos 6.000 con origen o destino Alicante.