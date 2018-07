Pinós, Fira i Festes 2018

Pinoso celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Remedio del 1 al 9 de agosto. En cuanto a la programación, continuando con la estela de los últimos años, la oferta es amplia y para todos los públicos, pensada para complacer con diferentes actividades tanto a niños, jóvenes y mayores: conciertos, autos locos, vaquillas, danzas y desfile de carrozas. Los conciertos de Pinoso son uno de los grandes atractivos para los jóvenes no sólo del municipio sino de poblaciones colindantes. El Ayuntamiento ha proyectado para el viernes 3 de agosto el de Bisbal. La novedad de esta edición es un globo aerostático que va a permitir que vecinos y visitantes realicen un vuelo panorámico de Pinoso.

Son unos festejos que se viven en la calle hasta altas horas de madrugada. El alcalde de este pequeño municipio alicantino, Lázaro Azorín, en declaraciones al programa Vinalopó hoy por hoy, “queremos evitar, en la medida de lo posible, que se produzcan incidentes importantes en nuestro municipio los días que acude tanta gente a disfrutar de nuestras fiestas”.

PROGRAMA DE ACTOS FIRA I FESTES EL PINÓS 2018

SÁBADO 28 DE JULIO

Prohibido correr en la suelta de vaquillas a menores de 16 años / Ayto. de Pinoso

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Santa Misa.

22 h: Acto de Coronación de las Reinas Infantil, Mayor y Cortes de Honor. Jardín Municipal.

DOMINGO 29 DE JULIO

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina

20 h: Santa Misa.

21:30 h: Acto de Coronación de la Reina y Corte de Honor de la Tercera Edad. Jardín Municipal.

MARTES 31 DE JULIO

20 h: Santa Misa.

22:30 h: XXXI Festival de Bandas de Música. Participan: Asociación Musical “Julián Santos” de Jumilla y Sociedad Unión Lírica Pinosense. Parking Municipal.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO

12 h: Repique general de campanas anunciando el comienzo de la Feria y Fiestas de Pinoso.

12 h: Pasacalles con Charanga “Els Gambossins”.

13:30 h: Sesión Vermut a cargo de la Charanga “Els Gambossins”. Parque de Dª Maxi.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Santa Misa.

22 h: Pregón ofrecido por Dª Elisa Santiago Tortosa. Parking Municipal.

Seguidamente y desde la Iglesia de San Pedro, Salve e Himno a la Patrona la Santísima Virgen del Remedio.

A continuación, inauguración de la Feria desde la Plaça del Molí y castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Hermanos Sirvent de Alicante.

A su término, Festival de Folklore “Villa de Pinoso” en el Parking Municipal.

00:30 h: Actuación del grupo local:“Peranoia”. Mercado Municipal.

JUEVES 2 DE AGOSTO

12 h: Sesión Paloma con Anís Tenis, amenizada por DJ Aitor. Parque de Dª Maxi.

13 h: Gran Mascletà, a cargo de Pirotécnia “Hermanos Sirvent”. Badén de Rico Lucas. Badén de Rico Lucas.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Santa Misa.

20 h: Carrera de Autos Locos con obstáculos. Calle Vista Alegre.

21 y 23:30 h: Taules Teatre. “Una cena peculiar”. Teatro Auditorio.

00:30 h: Actuación del grupo local Pasajero Despiadado. Mercado Municipal.

VIERNES 3 DE AGOSTO

11 h: Tobogán hinchable acuático más grande de España. Exterior Pabellón García Córdoba.

13:30 h: Sesión Vermut a cargo de “Monte de la Sal” y comida de “cabasset. Parque de Dª Maxi.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina

19 h: Pasacalles por la Sociedad “Unión Lírica Pinosense”

20 h: Santa Misa.

23:30 h: Concierto de David Bisbal. Zonas deportivas.

SÁBADO 4 DE AGOSTO

11 h: Encierro Infantil con 4 toros hinchables

12 h: Parque acuático infantil. Parking del Ayuntamiento.

13:30 h: Sesión Vermut con DJ Aitor. Parque de Dª Maxi.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Santa Misa.

20 h: Tardeo. Plaza del Mercado

21 h: Actuación de Me and The Reptiles.

00 h: Actuación de la Orquesta Amanecer. Jardín Municipal

00:30 h: Regreso a los 90 con el DJ de los cuarenta principales Luis López. Parking Municipal.

DOMINGO 5 DE AGOSTO

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Santa Misa.

20 h: Gran Desfile de Disfraces y Cabalgata, con grandes premios a los mejores disfraces y mejores carrozas.

23 h: Noche dedicada a la Tercera Edad con El Regreso de la Década Prodigiosa. Jardín Municipal.

LUNES 6 DE AGOSTO

12 h: Pasacalles por la Batukada “El Soroll”

14 h: Potente Tronada Sonora y Paella Gigante elaborada por “Riquelme”. Badén de Rico Lucas.

A continuación, Banyà.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Santa Misa.

21:30 h: Espectáculo InfantilLa Bella y la Bestia: El Musical. Entrada gratuita. Jardín Municipal.

23:30 h: Noche de Monólogos con Agustín Durán. Teatro-Auditorio “Emilio Martínez Sáez.

00:30 h: Actuación del grupo local “Zafiro”. Parking Municipal.

MARTES 7 DE AGOSTO

12 h: Pasacalles a cargo de la Batucada “El Soroll”

14 h: Feria de Día. Plaza del Mercado.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

20 h: Ofrenda de Flores a la Patrona de Pinoso, la Santísima Virgen del Remedio.

23 h: Cena de Convivencia y actuación de la Orquesta “Athenas”. Parking Municipal.

MIERCOLES 8 DE AGOSTO

12 h: Solemne Misa Mayor concelebrada y cantada por el Coro Parroquial en la Iglesia de san Pedro.

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

19:30 h: Santa Misa. A continuación, Solemne Procesión.

00 h: Potente Castillo de Fuegos Artificiales Fin de Fiestas. Calle Calderón de la Barca.

00 h: II Fiesta “Aquellos Maravillosos Años” con premios a los trajes más originales de la década de los 80. Parking Municipal.

JUEVES 9 DE AGOSTO; DÍA DEL SOCARRAT

9:30 h: Gran Socarrat Infantil en el Badén de Rico Lucas con desayuno, toro carretilla y fiesta de la espuma.

14 h: Vermut “Socarrat” por la Agrupación “Monte de la Sal” y comida de “cabasset”. Parque de Dª Maxi

19 h: Suelta de Vaquillas en el recinto del Barrio de Santa Catalina.

19 h: Pasacalles hasta el recinto de las vacas por la Charanga “Els Gambossins”.