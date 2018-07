El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado hoy que los comercios abrirán el domingo 7 de octubre, con lo que se iniciará el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que permite la apertura de 16 festivos en las ciudades de Cáceres y Badajoz.

En el Pleno de la Asamblea de Extremadura, el último del actual periodo de sesiones, Vara se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta del líder de la oposición, José Antonio Monago, sobre las medidas que va a adoptar la Junta tras el fallo del Supremo a favor de la flexibilización horaria para la apertura del comercio en domingos y festivos en ambas capitales de provincia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la decisión de disminuir de 16 a 10 la apertura del comercio extremeño en festivos, que ahora corrige el alto tribunal en el caso de Cáceres y Badajoz, se adoptó en el Consejo Regional de Comercio con diez votos a favor y uno en contra por parte de los representantes de las grandes superficies.

Fernández Vara ha advertido que, aunque cumplirán la sentencia, estarán "ojo avizor" para comprobar que las empresas respetan las leyes laborales y los convenios de los trabajadores, para impedir una precarización de las condiciones en el sector.

A su juicio, además, "el problema de fondo" ahora no está en la apertura o no de festivos, "sino en el comercio on line", que es donde se puede abrir una "brecha" entre quienes se suman a él o no.

Por su parte, José Antonio Monago, ha dicho que Vara y su gobierno "han dañado gravemente" al comercio extremeño y ha criticado que, ante ello, el presidente de la Junta se limite a decir que van a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

En respuesta a otra pregunta formulada por el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, Fernández Vara ha defendido que Extremadura tiene una de los mejores sistemas sanitarios públicos de España y ha acusado al dirigente de la formación morada de sacar de contexto unas declaraciones formuladas por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Se refería en ese sentido a las declaraciones hechas por Vergeles el pasado 6 de julio en el Foro Salud, donde aseguró que "él es consejero de lo público y de lo privado" y que su homólogo madrileño "tenía más suerte al gestionar más sanidad privada que él", según ha recordado Jaén, quien ha precisado que este tipo de declaraciones le dan "pánico".

Tras insistir en que éstas palabras están sacadas de contexto, Vara ha recalcado que él tampoco tiene "nada contra la sanidad privada, porque estamos en una economía libre de mercado", pero ha dejado claro que lo que no quiere es que "la salud de las personas dependa de sus cuentas corrientes".