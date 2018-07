La cooperativa ‘COBED’ de Bedmar recogerá medio millón de kilos de patatas esta campaña

Hemos tenido la oportunidad de hablar, pormenorizadamente, con el alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano, teniendo en cuenta que ha sido, en todo momento un proyecto impulsado desde el ayuntamiento de Bedmar-Garcíez. Desde los primeros cursos de formación, búsqueda de tierras, suministradores y hasta la comercialización, “…Fue una decisión acertada, desde primera hora, esta legislatura, tomará la iniciativa en lo que a la diversificación de la agricultura se refiere, en este campo de trabajo tenemos una oportunidad de desarrollar nuestro pueblo… nos hemos volcado, desde el año 2.016, venimos trabajando con un grupo de 30 agricultores, algunos de ellos de Jódar, que formaron la SCA ‘COBED’, que vienen diversificando, planificando las plantaciones, para un segundo proyecto que tiene que ser la transformación de la materia prima, en el Polígono Industrial, en las diferentes naves que hemos puesto a sus disposición, que van a pasar, en unos días, a ser propiedad de la propia cooperativa…”.

Una treintena de trabajadores de Bedmar han iniciado esta semana la recolección de unos 500.000 kilos de patatas que se prevé que arrojen las 40 hectáreas de este cultivo plantadas a primeros de este año por los socios de la cooperativa hortofrutícola ‘COBED’, impulsada por el Ayuntamiento de esta localidad de Sierra Mágina.

La cooperativa espera que esta primera campaña se alargue durante unos quince o veinte días en las parcelas ubicadas en el término de El Donadío, entre Jódar y Úbeda, concretamente en la finca ‘La Peñuela’. La práctica totalidad de la producción será comercializada a través de la empresa Patatas del Mar Menor (Murcia), empresa con la que la cooperativa ‘COBED’ suscribió un acuerdo de comercialización cuando se llevó a cabo la plantación hace unos meses.

Las patatas son depositadas en sacos de grandes dimensiones / Ayuntamiento de Bedmar

El alcalde de Bedmar, Juan Francisco Serrano, ha destacado la importante aportación al empleo que esta iniciativa de la cooperativa ‘COBED’ supone para la localidad “en unas fechas en las que el olivar prácticamente no genera jornales para los parados del campo y la recolección del espárrago blanco hace un mes que se terminó”.

“Empiezan a verse los primeros frutos de la apuesta que iniciamos hace dos años por la diversificación agraria a través de cultivos alternativos al olivar y la consolidación del cultivo del espárrago blanco en nuestro pueblo”, ha señalado Serrano.

Además de la recolección de la patata, la cooperativa ‘COBED’ ha realizado también la plantación de brócoli y remolacha de mesa, otros dos cultivos que la entidad está tratando de introducir en sus líneas de trabajo, junto a la propia plantación de unas 40 hectáreas de espárrago blanco que se han llevado a cabo este año, que empezará a recolectarse el próximo año.

Tanto en la creación de la propia cooperativa ‘COBED’ como en estas iniciativas que se han puesto pone en marcha con la plantación de espárrago blanco, patata o brócoli ha tenido mucho que ver el Ayuntamiento de Bedmar, que ha sido desde 2016 el impulsor de la creación de esta cooperativa que agrupa a unos 40 agricultores, así como en la intermediación de la búsqueda de tierras para las plantaciones, la introducción de nuevos productos y la comercialización de la producción.

Así lo ha explicado el alcalde bedmareño, Juan Francisco Serrano, quien asegura que se trata de un proyecto ambicioso que pretende “diversificar la economía local con la generación de empleo y riqueza en el pueblo”, tratando de reforzar el sector del espárrago blanco que tan buenos resultados dio en la década de los años 90 y principios de los 2000, cuando llegaron a funcionar en Bedmar tres fábricas conserveras y a recogerse más de un millón de kilos de este producto.

La apuesta municipal por el sector agrícola del equipo de Gobierno que preside Serrano Martínez, en la que se encuadra esta iniciativa de la cooperativa ‘COBED’, se une a otro proyecto de cultivo hortícola ecológico que ya impulsó el Ayuntamiento en 2016 con la creación de la cooperativa de hortelanos ‘La Huerta del Río Cuadros’, que ha doblado su producción este año en las pequeñas parcelas que los agricultores mantienen a lo largo de la vega del río que riega su término municipal.

Intermediación en la búsqueda de tierras

Le preguntábamos al alcalde por el proceso en la búsqueda de tierras, los contactos con los propietarios de la finca ‘La Peñuela’, teniendo en cuenta las ocupaciones a las que fue sometida por el entonces Sindicato de Obreros del Campo (SOC), ahora SAT y el anterior alcalde, José Luis Angulo (IU), “…Yendo con las cosas claras, con honestidad, con sinceridad, con humildad, a los sitios las puertas se le abren… Concretamente a ese mundo que nadie quiere escuchar, sus formas de interpretar, como hay que seguir avanzando, abriendo progreso… es lo erróneo, lo que ha hecho que, en un momento determinado, pudieran cerrarle puertas a Jódar. Lejos de eso, tengo que agradecer, públicamente, cuando nos dirigimos a esa familia (propietarios), para explicarles todo este proyecto, como nos trataron, siempre desde el respeto y también desde cumplir nuestra palabra, la seguridad de que cuando hablábamos y le explicábamos todas estas iniciativas, cumplíamos con nuestra palabra. Primero en las formas, segundo en el respeto y la humildad, y tercero en que la gente se entiende hablando… Y tengo que decir, también, que esa es la oportunidad que tiene Jódar, y eso se está consiguiendo gracias a un alcalde (José Luis Hidalgo) que cambia, día a día esas formas, y donde tenemos que agradecerle, y también lo digo públicamente, que gracias al papel del alcalde y de ese equipo de gobierno que a día de hoy trabaja por la ciudad de Jódar, desde primera hora hemos tenido una comunicación total, donde hemos podido hablar, fluidamente, de este proyecto, y donde esos vecinos y vecinas que participan en esta cooperativa, también tienen que agradecerle a ese equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jódar que se les haya abierto las puertas… En definitiva, saben muy bien la familia, de la Finca de ‘La Peñuela’, gracias a que hay un cambio y que se viene trabajando de manera diferente, desde hace un tiempo, la comunicación con el Ayuntamiento de Jódar, saben muy bien, y perfectamente, que esas formas de trabajar del mundo sindical, de aquellos que desde el radicalismo querían abrir oportunidades, de aquellos que no respetaban ni plantaciones, ni propiedades, de aquellos que no se preocupaban de sentarse en una mesa, esbozar y trazar un proyecto de futuro para un pueblo, de esa gente no podemos esperar nada, simplemente y yo lo hago también públicamente, darles de lado. Si nos sentamos con honestidad, con trabajo, con humildad, con respeto y teniendo las cosas muy claras… Yo estoy convencido que nos abran las puertas todas las instituciones y las entidades privadas. Yo creo que esos son tiempos pasados, políticas pasadas… Políticas de antaño, que hoy lo que necesitamos sea una oportunidad de futuro y que el futuro solamente se escribe con políticas nuevas, de progreso, de oportunidad, de complicidad, escuchando, explicando y sobre todo transladando todos esos valores que, desde la nueva política, siempre hemos sabido hacer desde el que represento y que también trabaja por el pueblo vecino de Jódar… Ese es el cambio, tenemos que materializarlo en hechos, de ahí todos los hechos que está recogiendo Jódar… Es lo que nos diferencia, no solamente las formas, diferente siempre a todos esos que instalan el radicalismo y los intereses personales por encima de todo…”.