La DO Tierra de León espera doblar la cosecha de 2017 y alcanzar las 2000 toneladas

Los vinos del sur de León tienen este fin de semana su cita promocional más importante del año, con la 18ª edición de su Feria de Valencia de Don Juan. En esta ocasión, llega con sensaciones algo agridulces, puesto que, si bien se espera que la cosecha de este año sea el doble que en 2017, los números seguirán siendo la mitad más bajos que en una campaña normal.

Según pronostica Rafael Blanco, presidente de la DO Tierra de León, todo apunta a una cosecha cercana a las 2.000 toneladas para este 2018, frente a las poco más de 1.000 del año pasado a consecuencia de la helada que asoló las cepas. No obstante, estos datos están lejos de las 4. 500 toneladas que, de media, se suelen recoger y para las que todavía habrá que esperar un par de años más.

La feria de este año, que comienza este jueves y durará hasta el sábado, espera una asistencia superior a las 5.000 personas. Contará con la presencia de 12 bodegas procedentes de Valdevimbre, los Oteros y la Ribera del Cea, los 3 territorios que componen la DO Tierra de León.

Precisamente, sobre su cambio de nombre al de DO León han mostrado un cierto malestar por la demora de Bruselas de cara a su autorización. No se explican por qué este expediente, a priori simple, lleva abierto casi cinco años.

A este respecto, Blanco recuerda que el Ministerio de Agricultura les ha concedido una autorización transitoria para emplear la mención DO León. Sin embargo, aún no la están utilizando para no generar "más confusión" -actualmente existe la DO Tierra de León y la calificación "Vinos Tierra de Castilla y León"- aunque esperan ponerla en funcionamiento lo antes posible.