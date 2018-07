Agentes de Medio Ambiente denuncian la falta de medios para proteger la posidonia

Ningún agente de Medio Ambiente está vigilando hoy los fondeos sobre posidonia en Balears. Así lo denuncian desde la Asociación que engloba a este colectivo que aseguran que faltan medios técnicos y humanos para perseguir y denunciar esta práctica ilegal. La carencia de medios llega hasta el punto de que entre semana, en verano, no suele haber vigilancia porque no hay personal. Además en caso de que un fondeo esté a más de 30 metros de profundidad no tienen el material técnico apropiado para corroborarlo así que no pueden abrir ningún expediente.

Una de las portavoces de la entidad Anna Torres, explica que en lo que llevamos de verano en Mallorca, por ejemplo, únicamente han levantado seis actas que son una parte ridícula, dice, del total de fondeos ilegales. Asegura que no tienen medios y que no pueden hacer más. Explica que "con el número de denuncias que hay por ciudadanos que avisan y las veces que nosotros podemos ir, nos sentimos realmente frustrados." La sensación que damos, continúa, a la ciudadanía es que no queremos o no les hacemos caso. Insiste que los agentes de Medio Ambiente son los primeros frustrados ante la situación que se está viviendo en las Islas.

Torres explica que para asegurarse de que una embarcación está fondeada sobre posidonia tienen que constatar que realmente es así y para ello utilizan una especie de periscopio pero no pueden ver más allá de 30 metros de profundidad. Así que aun estando casi seguros de que están fondeados sobre posidonia si no tienen la certeza, no pueden abrir expediente.