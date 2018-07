Una quincena de trabajadores de Ryanair protestan en el aeropuerto de Palma

La huelga de Ryanair convocada por los tripulantes de cabina está teniendo un seguimiento bajo en Palma, según afirman los propios trabajadores. El miedo ha hecho que muchos prefieran no sumarse a la protesta que han llevado a cabo junto a los mostradores de facturación y en la zona de parking. Con carteles en los que se podía leer 'Ryanair debe cambiar' o 'Menos ventas, más derechos' quince empleados se han concentrado para pedir que sus contratos se rijan por la legislación española y no por la irlandesa como ocurre actualmente.

Antonia, una de las portavoces de los trabajadores, afirma que la empresa no ha querido negociar. Afirma que piden cosas tan básicas como un seguro médico o poder cobrar el paro durante los meses que no trabajan. Algo que no ocurre porque están cotizando bajo el régimen irlandés.

En Palma hay más de un centenar de empleados de la compañía. Sin embargo, apenas quince han secundado la protesta. Antonia lo achaca a que muchos son nuevos y tienen contratos temporales. Muchos tienen miedo y más después de recibir una carta de la empresa en la que les advierte de las posibles represalias.