Nuha: "En Murcia esperamos estar a la altura con los 3 test que tenemos"

El Atlético Baleares ha realizado su último entrenamiento en Son Malferit antes de partir a Murcia, donde estará una semana para disputar tres partidos ante Écija, AFE y Albacete. Los blanquiazules no volverán a la isla hasta el próximo 3 de agosto. Durante el stage en Murcia, la entidad balearica conocerá el calendario para la próxima temporada. Nuha, nuevo delantero del equipo de Manix Mandiola, reconoce que esperan con ganas saber el calendario y que empiece ya la liga.

"He tenido unas vacaciones cortas y dentro de lo que cabe he tenido poco margen de descanso pero al menos he llegado bien", explica el nuevo delantero del Baleares. "Mis primeros días de balearico muy bien, la gente me ha acogido bien", añade. Nuha también reconoce que nunca antes había tenido tanta competencia en la delantera como la que sí va a tener esta temporada: "Nunca he tenido esta competencia en la delantera, es el año de más competencia pero es positivo porque así no te relajas ni piensas que vas a jugar".