El alumno aventajado de Garitano

Joseba Zaldúa es el alumno aventajado de Asier Garitano. Es lo que tiene haber estado con el técnico de Bergara la pasada temporada en el Leganés. Que muchos de los ejercicios que plantea tanto él como su preparador físico de confianza, Miguel Pérez, ya los conoce, y ejerce de avanzadilla para el resto de sus compañeros. Lo mismo pasa con sus ideas y con el estilo que quiere imprimir el entrenador gipuzkoano a su Real. Zaldúa regresa a la Real tras su cesión en el conjunto pepinero del curso pasado con toda la intención de ser el lateral derecho titular del conjunto donostiarra. Le favorece la salida al Real Madrid de Álvaro Odriozola, que escoció menos en el entorno realista por su vuelta a casa y por la aparición en escena de Andoni Gorosabel, un chaval de la cantera que ya tiene ficha del primer equipo.

"Desde hace dos años no lograba continuidad y ya lo conseguí en el Leganés, tener una temporada sin lesiones, y eso me ha hecho volver a coger la confianza e ilusión, y mucha fuerza para trabajar y ver que estoy capacitado para tener un puesto en la Real, y con esas ganas intento hacerlo lo mejor posible", señala Joseba Zaldúa, que esta próxima temporada cogerá por fin el dorsal ' 2' en la Real, el clásico numero del lateral derecho que hasta ahora estaba en propiedad de Carlos Martínez, que se ha marchado este verano al Real Oviedo. Al menos, en los últimos amistosos ha jugado luciendo ese número, por lo que nada hace pensar que no lo vaya a seguir llevando durante la temporada oficial, dejando su clásico '20' que ha lucido desde que juega en Primera.

El donostiarra es quien mejor conoce las ideas de Garitano de todos los jugadores de la plantilla realista, porque son las que planteó con matices en el Leganés estos últimos cinco años, con mucho éxito. Zaldúa as conoció el curso pasado, y ahora reconoce que ve muchas de ellas en esta Real que está empezando a crear. "Más o menos las ideas son parecidas, pero dependiendo del equipo y los jugadores que tienes debes amoldarte un poco a eso. Yo creo que el míster lo está haciendo, implantando sus ideas, y poco a poco se va a ir viendo, que es que durante los 90 minutos haya mucha intensidad, que el equipo sea un bloque y estemos todos juntos, esa es la idea que quiere el míster, con la que trabajamos todos los días y con la que seguiremos adelante", explica. Utiliza la palabra intensidad, y es en lo que más incide Garitano en esta pretemporada en la Real. "Lo menos importante es el resultado, estamos con mucha carga de trabajo físico, y lo importante es coger la forma y conocer las ideas del entrenador, que quiere seguir en la línea de meterle mucha intensidad a los partidos".