Descubre cómo es la preparación integral de Olabe y Garitano

Zubieta se ha convertido este verano en el escenario del stage que suele realizar la Real Sociedad en el extranjero. Suena extraño, pero tiene una explicación. La plantilla txuri-urdin realizará este año toda su pretemporada sin salir de casa, pero tanto Asier Garitano, el técnico, como Roberto Olabe, el director de fútbol, ha programado una preparación integral para conseguir que en Zubieta tengan la misma dinámica que si se hubiese hecho una concentración lejos de San Sebastián.

La preparación integral empieza por tenerlo todo controlado. Desde el descanso de los jugadores, hasta la dieta que comen a diario en Zubieta. En ese sentido, con el nuevo equipo introducido para el cuerpo técnico por Olabe, lo que se ha pretendido es que haya un control individualizado de las necesidades de cada jugador. Por ejemplo, cada futbolista tiene un tiempo concreto para comer en Zubieta los días de doble sesión, para que de esa forma la digestión pueda estar hecha para una determinada hora, de forma que pueda ofrecer el mejor rendimiento posible en el entrenamiento vespertino. Hay jugadores que deben haber comido para las 13.30 horas y otros para las 13.00 horas. De la misma forma que no todos los jugadores comen ni la misma cantidad ni lo mismo de la comida que se prepara a diario.

Asimismo, cada jugador tiene un tiempo concreto para descansar tras la comida y antes de ejercitarse de nuevo. No todos tienen las mismas necesidades. Porque mientras Garitano trabaja el aspecto grupal con el apartado táctico sobre el césped, Olabe coordina a todo un equipo encargado de sacar el mayor rendimiento posible de cada jugador en lo individual. Por eso, en el gimnasio cada futbolista tiene su trabajo personalizado, igual que cada uno precisa de una recuperación diferentes y de un tratamiento de fisioterapia individual. Y si desde el aspecto físico, la preparación personal es importante, en lo mental mucho más, y en ese aspecto trabaja Imanol Ibarrondo, el ‘coach’ llegado desde la selección de Mexico y que todos los días mantiene charlas individuales y grupales con los jugadores.

Para poner en práctica este sistema, explicado en diferentes entrevistas por el presidente de la Real, Jokin Aperribay, Zubieta tiene todo lo necesario. Esa es una de las razones por la que este año se decidió no hacer un stage de pretemporada en el extranjero. Las instalaciones de la Real gozan de todos lo que precisa para ponerlo en marcha, cambiar la mentalidad de trabajo y que cada jugador pueda prepararse de la mejor forma posible. “No encuentro nada mejor que las instalaciones que podamos tener en Zubieta, y la comodidad de poder hacer una pretemporada en casa, la comodidad de no tener que viajar, cuidar en casa mejor la alimentación, los mismos campos buenos que cuando sales fuera… Entendía nada el extranjero mejor de lo que me da Zubieta. Me siento mucho más cómodo y mejor aquí en casa”, explica Garitano en el Diario AS cuando se le pregunta por este tema.