Jon Vázquez ha comunicado al Bidasoa-Irun su intención de abandonar la practica del balonmano para priorizar sus estudios. Así lo ha explicado el club bidasotarra en un comunicado hecho público hoy. "Formado en las categorías inferiores del Bidasoa, Vázquez formó parte de la plantilla que consiguió el último ascenso a la máxima categoría y fue el encargado de levantar el trofeo de campeón en el play-off. Una desgraciada jugada en las semifinales contra el Alarcos Ciudad Real le apartó del partido del día siguiente y el irundarra acudió a la final en muletas". A ese espisodio pertenece la foto que acompaña esta información.

"El Bidasoa quiere agradecerle a Jon la profesionalidad y la dedicación mostradas en el tiempo que ha permanecido en el club y desearle la mejor de las suertes en el futuro", señala el club irundarra en su comunicado. Jon Vazquez ha pasado por SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para explicar las razones de su marcha del Bidasoa. "He pensado este verano qué hacer, porque tenía que hacer las prácticas en una empresa, y la prioridad son mis estudios y trabajar, y viendo las dificultades que supone compaginar eso con el Bidasoa, he tomado esta decisión. Siempre se puede jugar a otro nivel, y cuando me recupere de la rodilla no descarto seguir jugando de otra manera", señala.