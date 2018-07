El Ayuntamiento borrará el mural de Elias Taño que criticaba la sentencia de Altsasu

El mural de Elias Taño será borrado por el Ayuntamiento. Es el último capítulo de esta historia. El ayuntamiento, la concejalía de limpieza (la de Pilar Soriano), así lo ha decidido siguiendo, según fuentes de alcaldía, el mismo criterio que aplica el ayuntamiento en estos casos: si está sucio y estropeado se borra. Y es que el mural está así, sucio y estropeado, por la acción de un grupo de ultraderechistas.

Pero eso se sabía, trascendía, después de que el grupo municipal de Ciudadanos anunciara una moción urgente reclamando a Joan Ribó que borrara el mural. Lo hacía de la mano de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez.

Para ella nunca debió permitirse el mural por cuestionar una sentencia, dar pábulo al discurso de la izquierda abertzale, justificar la agresión a unas mujeres por el hecho de ser pareja de guardias civiles y porqué está segura de que Ribó no hubiera permitido pintadas en favor de La Manada.

Pero a esa hora, Pilar Soriano ya había decidido que la pintura se borrara. Ayer, aquí en la Ser, Joan Ribó, se ponía de perfil al decir que se valoraría el contenido del mural... pero eso, según fuentes municipales, no se ha podido hacer porque cuando llegaron los técnicos para fotografiar la obra de Taño, los ultras ya lo habían borrado. Porque el ayuntamiento autorizó a Taño que pintara una pared pero desconocía qué iba a pintar allí.

Y la socialista Sandra Gómez añadía que el ayuntamiento no puede dar pábulo a murales que ponen en solfa el estado de derecho y que por tanto, "sucio o no, no debe estar, porque su contenido genera conflictos".