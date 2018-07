El programa 'Releo Plus' está en el aire para este curso

El programa 'Relelo Plus' de préstamo de libros de texto está en el aire a pesar de que la Junta ha confirmado en un comunicado que está garantizada la entrega de libros y ayudas para el próximo curso. Los profesores venían encargándose de clasificar y repartir este material, pero estos profesionales no creen que deba ser su labor por lo que presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha anulado dos ordenes de la convocatoria actual del releo que había publicado la Junta.

Tras esto, la consejería de Educación ha emitido un comunicado en el que garantiza a las familias que recibirán los libros y también asegura que en "ningún caso el Tribunal se pronuncia sobre si la participación del profesorado en el programa Releo Plus es competencia o no del mismo". Tras estas palabras, la Asociación de profesores de Enseñanza Secundaria no pueden asegurar que el programa se lleve a cabo este curso porque "la pelota está en el tejado de la Junta".