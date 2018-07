La Diputación acusa al alcalde de Benavente de hacer política “rastrera”

La Diputación provincial ha dado respuesta a la crítica del alcalde de Benavente, Luciano Huerga, en relación con la supuesta intervención para boicotear la formación y la presencia de alcaldes del alfoz en la mancomunidad de interés urbano, dentro del nuevo marco de la ordenación territorial que le corresponde a Benavente como área funcional estable o área urbana.

El portavoz de la Diputación y también portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Benavente, Juan Dúo, negó que la Diputación pudiera intervenir en la decisión de los alcaldes, y acusó al alcalde de Benavente de usar una política “rastrera” en este asunto.

Según Juan Dúo, muchos alcaldes no habrían acudido a la reunión llevada a cabo el lunes en Benavente, porque la fecha inicialmente prevista era el martes, y ante el adelanto al lunes no habrían podido asistir. No obstante, Juan Dúo afirmó que hay una total falta de información a los ayuntamientos en relación con la mancomunidad urbana, y reiteró que el alcalde de Benavente hace acusaciones infundadas.

Una respuesta que llegó tras la Junta de Gobierno de la Diputación, en la que, entre otras cosas, se aprobó el pliego de condiciones para la licitación de la reparación de 6 nuevos tramos de carretera, por importe de más de 4 millones de euros: Sejas a Rábano de Aliste, Uña de Quintana a Molezuelas de la Carballeda, Alcañices a Tres Marras, Trefacio a Murias, el tramo de la N-525 a Sandín y el acceso a Lubián desde la A-52.

Y fuera de la Junta de Gobierno, y justo cuando los vecinos de Villalpando se aprestaban a reclamar hoy mismo al alcalde de la localidad la potabilizadora para el abastecimiento de Villalpando, la Diputación anunciaba que ha sacado a licitación formalmente ayer la construcción de la estación potabilizadora de agua de Villalpando.