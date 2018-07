Confirman la condena por prevaricación de Ángel Prada

El diputado provincial y alcalde de Rosinos de la Requejada, el ex popular Ángel Prada, definitivamente tendrá que abandonar la vida pública. Tal como ha confirmado la Cadena Ser, la Audiencia Provincial ha confirmado, en sentencia firme, la condena de 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, por el que fue condenado por el juzgado de lo Penal hace ahora 2 años, casi tanto como han tardado en resolverse los recursos a aquella sentencia.

La Audiencia Provincial resuelve la desestimación de los recursos interpuestos por la Fiscalía y por el alcalde de Rosinos y diputado provincial Ángel Prada (elegido por el PP, actualmente figura como no adscrito), y falla la confirmación de la sentencia del Juzgado de lo Penal, de julio de 2016. La Audiencia no impone costas y declara firme la condena, ya que contra la sentencia de apelación no cabe recurso en vía jurisdiccional ordinaria.

Es decir, Ángel Prada es definitivamente condenado por prevaricación a 7 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y, en consecuencia, deberá abandonar sus cargos públicos, entre ellos, los de alcalde de Rosinos y diputado provincial. En la Diputación aún no tenían conocimiento de esta resolución judicial, y han advertido que no pueden tomar ninguna decisión, que eso compete al condenado y a la junta electoral.

En este caso, una vez se ejecute la sentencia firme y Ángel Prada deje la Diputación, sería sustituido por la primera suplente de la lista del PP a la Diputación por Sanabria, en este caso la alcaldesa de San Justo de Sanabria, Montserrat Sastre.

Recordamos, en esencia, que todo parte del momento en el que Ángel Prada no se inhibió en el nombramiento de su propia hija, María del Carmen Prada, como secretaria de su Ayuntamiento de Rosinos, incurriendo en prevaricación.

Precisamente, en relación con María del Carmen Prada, la sentencia de la Audiencia Provincial también confirma el fallo del Juzgado de lo Penal y por tanto ratifica su absolución.