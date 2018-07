Pablo Venzal(PP): "no contemplo volver a la política municipal"

La Cadena SER en Almería entrevistó ayer a Pablo Venzal, almeriense y dirigente andaluz del PP.

El lunes se reunieron Susana Díaz y Pedro Sánchez. Abordaron algunos asuntos como la financiación autonómica. La presidenta de la Junta habla de un oxígeno a Andalucía cuantificado en 500 millones de euros.

En primer lugar, yo creo que la señora presidenta de la Junta falta a la verdad, y falta a la verdad porque esos 500 millones de euros de los que habla, no es un dinero que el Gobierno central vaya a facilitar a Andalucía, sino simplemente que le va a autorizar a endeudarse más. Ello va a suponer un debe en las finanzas públicas andaluzas.

La otra parte que no va con cargo al endeudamiento de la Junta de Andalucía parte del mayor ingreso que tiene el Estado conforme a los presupuestos año a año en el que participan las comunidades autónomas. En los años anteriores también ha venido creciendo con el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, no hay más dinero para la Junta de Andalucía.



También se ha traído la promesa de un plan de empleo para Andalucía.

Respecto al plan de empleo, es el mismo dinero que mandaba todos los años el Gobierno y ahora, seguramente, los señores del PSOE, le van a poner un nombre.

Lo que hubiéramos echado de menos es que la señora Susana Díaz hubiera reivindicado los 4.000 millones de euros que habíamos pactado entre todos los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía en materia de financiación autonómica, cuya Ley del socialista José Luis Rodríguez Zapatero perjudicó a nuestra comunidad.

Entremos en materia y me refiero a la situaciómn del AVE de Almería después de esa reunión.

Susana Díaz no trajo promesas de las infraestructuras o adelanto de las mismas, tal y como aparece en el calendario que fijó el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y que estaba cumpliendo religiosamente. Yo creo que, una vez más, es un engaño a los andaluces y en clave electoral adoptar compromisos sin concretar.



¿A Almería le tocó poco entonces en el encuentro entre Susana Díaz y Pedro Sánchez?

La única verdad es que el Gobierno del señor Rajoy había hecho un calendario para la llegada del AVE en el año 2023 y lo estaba cumpliendo escrupulosamente, tanto en la redacción de los proyectos como en la licitación de los tramos.

Se llevaron a cabo algunas mejoras en el tren que comunica Almería con Madrid y, en definitiva, se estaban dando pasos después de muchos años quizá de inacción.

Yo lo que espero es que se cumplan esos hitos y mucho me temo que el Gobierno socialista no los va a cumplir. Habría que preguntarle al actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos, si está dispuesto a cumplir con las propuestas de su antecesor, Íñigo de la Serna.

En segundo lugar, hay que saber si hay nuevas inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo. El anterior Gobierno, dicho sea de paso, incluyó en presupuestos el pistoletazo de salida de las obras previstas.

Creo que se demuestra con los hechos que el Partido Socialista utiliza mucho el marketing, pero la realidad lo desmiente después en cuanto a ejecución de obras y cumplimiento de las promesas.



Otro renglón de la actualidad nos sitúa en el reciente congreso nacional de su partido, el PP. Algunos le ponían a usted más cerca de Soraya Sáenz de Santamaría que de Pablo Casado. ¿Eso es así?

Ante todo hay que decir que el proceso de primarias en el Partido Popular ha sido un proceso novedoso, con lo que ello ha supuesto para la cultura del PP en la forma de elección de nuestro presidente nacional. Eso no quita que seamos todos compañeros y que compartamos un mismo ideario político. Tampoco quita que al día siguiente de la celebración del congreso, estemos todos unidos en un proyecto común para mejorar la vida de los almerienses.

Si me pregunta por mi opción, entendí como responsable regional del partido que no debía pronunciarme y debía mantenerme imparcial, máxime cuando algún compañero y amigos se habían pronunciado en un sentido o en otro. Yo creo que, no sé si fue una decisión acertada o no, que esa era la posición que honestamente yo tenía que tener.



Sobre su futuro, ¿piensa seguir en política?

A corto plazo, sí. Otra cosa es lo que digan mi partido y los ciudadanos de Almería.



O donde lo coloquen, ¿a lo mejor lo colocan en la política municipal y vuelve usted del Parlamento de Andalucía a Almería?

No. Yo fundamentalmente estoy muy contento con el trabajo que estoy desarrollando a nivel regional. Apostar por que se mejoren las infraestructuras educativas, sanitarias, de agua, agrícola, … de Almería, pidiéndole a la Junta de Andalucía que haga sus deberes, es otra manera de hacer política en nuestra tierra.

La etapa como concejal o como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Almería fue muy bonita, de mucho compromiso, con Luis Rogelio de alcalde, y yo creo que Almería tiene ahora un magnífico alcalde, y va a seguir siéndolo los próximos años. Ramón Fernández-Pacheco nos tiene a su entera disposición, no solo a mí sino a todos los compañeros, para lo que él necesite. Pero, créame que en el horizonte a corto y medio plazo no está el volver a la política municipal.