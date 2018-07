Vértigo Estival cierra ‘Jaén en Julio’ con un programa “lleno de platos fuertes”

Martos acoge durante los días 3 y 4 de agosto la celebración de Vértigo Estival, el festival dedicado a la música independiente con el que se cierra la acción promocional “Jaén en julio”, impulsada por Diputación y Junta de Andalucía, y que llega en esta nueva edición con un programa “lleno de platos fuertes”.

El alcalde de Martos, Víctor Torres, ha presentado en Diputación este festival junto con el vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Ana Morillo, y el director de Vértigo Estival, José Molina.

Torres ha hecho hincapié en el crecimiento de este festival a lo largo de su historia, no en vano “año tras año suma público y mejora su calidad”, según ha apostillado a la vez que ha destacado que la edición de este año se erige como una de las mejores de su historia. Además, no ha dudado en señalar el carácter amable y cercano de este festival en el que la asociación que lo organiza pone todos los medios posibles para que cada participante esté a gusto y, de hecho, “quien va, repite”, ha incidido.

En este sentido, el primer edil ha subrayado que durante estas semanas Martos inicia un pórtico cultural por excelencia que contiene hitos como Vértigo Estival o la feria de San Bartolomé, citas que sirven de reclamo para que muchas personas regresen o visiten Martos.

“Es un evento que este año hace un esfuerzo especial en programación, en calidad y prestaciones, sin renunciar a su carácter, a su concepto y personalidad, lo que hace de él una guinda perfecta a estos cinco festivales”, ha manifestado a su vez el vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo.

Lagartija Nick, Guadalupe Plata, Rufus T. Firefly y Perro componen un cartel en el que también hay espacio para grupos emergentes o artistas menos conocidos como Uniforms, Favx, La Big Rabia o Ricardo Lezón. A quienes se suman la habitual oferta de djs, con formaciones como We Are Not Dj’s. Así lo ha explicado el director del festival, que ha definido esta edición como un programa “lleno de platos fuertes”.

En la misma línea, Ana Morillo ha recalcado el trabajo realizado por la organización para lograr “que Vértigo se haya hecho un hueco fundamental y hoy día sea una de las propuestas más atractivas en toda España”.

Vértigo Estival cuenta con dos recintos principales, ubicados en el Parque Manuel Carrasco. A su vez, la piscina vuelve a ser uno de los marcos principales para la jornada diurna, donde el mediodía del sábado tendrá lugar una “paella party”. Para facilitar la asistencia este festival, la organización habilita una zona de acampada gratuita. A su vez, ofrece un abono especial que incluye acceso a los conciertos y alojamiento en el albergue municipal.