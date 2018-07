Juan Carlos Padín: “Mantendré lo que funcione bien”

Juan Carlos Padín ha tomado posesión como nuevo Fiscal Jefe de Soria. Sustituye a Rita Berdonces que seguirá formando parte de la Fiscalía Provincial de Soria. Padín reconoce que es “un gran cambio en su destino” porque procede de la Fiscalía de Barcelona donde en los últimos meses ha tenido una importante actividad con el proceso catalán, especialmente en los altercados que se produjeron el día 1 de octubre de 2017 en la celebración del Referendum de autodeterminación.

Padín es consciente de que llega a una ciudad muy tranquila y se plantea “adaptándome al territorio aportar mi punto de vista y mantener lo que funcione bien, pero modernizando la Fiscalía”.

Entre sus principales retos está poner en marcha la Oficina Fiscal y “profundizar en la Fiscalía digital” que funciona en Soria desde noviembre de 2017. El ya Fiscal Jefe ha reconocido que desea “aprovechar los recursos y la circunstancia de que al ser una provincia poco poblada puedo ser más próximo y darme a conocer mejor a la sociedad”.

Aunque ha tomado hoy posesión, no se incorporará hasta el mes de septiembre porque el mes de agosto es vacacional. “en septiembre me pondré a analizar la Fiscalía, porque tengo un conocimiento pero no me he metido de lleno en el funcionamiento de la misma”.