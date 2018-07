Es la noticia del día. La candidatura encabezada por Alberto Santamaría gana las elecciones al Pleno de la Cámara de Comercio de Soria. La celebración de la jornada electoral terminó en torno a las dos de la madrugada, se eligieron a 11 vocales del Grupo A y 3 del Grupo C. Se registraron 2.317 votos emitidos, de ellos 2.309 fueron válidos, 8 nulos, 8 en blanco, de un censo electoral de 7.757 empresas y autónomos de la provincia.

De esta forma, la candidatura encabezada por Alberto Santamaría Calvo ha resultado la ganadora en 13 de las 14 categorías a elección, la encabezada por Santiago Aparicio tan solo ha ganado en una categoría.

La Junta Electoral ha proclamado miembros electos del Pleno de la institución cameral, por el grupo A a Cyndea Pherma, SL; Gil Alfonso, SA; Cárnicas Hermanos Giaquinta, SL. En el grupo B, General de Instalaciones Sorianas, SL; Acristalamientos Vinuesa, SA. En el grupo C, Rosa Ransanz y Mariano Tundidor, Soritur, SL; Transportes y Talleres Barea, SL; y en el grupo D, Martínez Romera, SA; Gestión de Recursos Hosteleros Sorianos, SL; Gallery Gym, SL.

Los empresarios han hablado. Varias conclusiones se pueden extraer de este resultado del que once vocales pertenecen a la candidatura de Alberto Santamaría y tan solo uno, a la de Santiago Aparicio. La primera es que los empresarios no quieren una voz única que les represente, la segunda es que la gestión de Alberto Santamaría al frente de la Cámara ha quedado tan reconocida como blindada, la tercera es que el presidente de los empresarios de Castilla y León no consigue el apoyo de los empresarios de su propia provincia, la cuarta es que tanto el comercio como la hostelería –que en principio son el punto fuerte de FOES, el más dinámico- se han posicionado junto a Santamaría, principalmente el comercio que es el sector de donde procede Aparicio, y la quinta conclusión es que incluso el premio FOES Empresario Soriano 2017 y Cecale de Oro 2017 que recayó en Felipe Parra Vinuesa, ha tomado una vocalía de la línea del presidente actual.

Ayer una de los mensajes más repetidos tras conocer el resultado fue… “que cada uno saque sus propias conclusiones”. Las conclusiones son las mismas para todos… porque los empresarios han hablado, y lo han hecho pese a las dificultades a la hora de votar presencialmente puesto que se formaron colas de hasta una hora de espera. El exceso de ambición a uno le puede encumbrar, pero también le puede aniquilar profesionalmente.

Varias preguntas quedan en el aire... como si a Santiago Aparicio le va a pasar factura este resultado, no a corto plazo, pero sí en las próximas elecciones de FOES, y por extensión, de CECALE...

Muchas de las cuentas de la Federación de Empresarios que no estaban claras, ahora han empezado a estarlo; algunos socios no las conocían, las han conocido a partir del este proceso electoral, y no les ha gustado nada; sean legales, estén aprobadas, hay quien discute su moralidad... algunos de ellos, forman parte de los jóvenes empresarios. Una batalla innecesaria la que se ha producido en los últimos meses… que ha dejado una lección importante: la avaricia rompe el saco.