Catalunya creixerà un 3,1% enguany segons la Cambra de Comerç

La Cambra de Comerç de Barcelona manté estables les seves previsions per a l'economia catalana i augura que el PIB català augmentarà un 3,1% aquest any, tres o quatre dècimes per damunt de la mitja espanyola, malgrat apreciar certa "desacceleració" de l'activitat turística.

L'entitat ha fet públiques avui les seves estimacions de creixement per a l'economia catalana corresponents al segon trimestre de l'any i ha ratificat la seva estimació que el PIB català creixerà un 2,7% el 2019.

La Cambra de Comerç ja va revisar a l'alça les seves previsions per a l'economia catalana fa tres mesos, i l'informe presentat avui confirma que l'escenari més pessimista pronosticat a final del 2017 no s'està complint, sinó una perspectiva "més optimista".

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha assegurat que en tot el 2018 l'economia catalana està creixent "a un ritme lleugerament superior" al de conjunt espanyol gràcies a la "bona marxa de la indústria i de les exportacions catalanes".