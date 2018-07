Albacete aprueba poner en marcha un Museo de Arte Realista con obras de Antonio López y sus coetáneos

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la creación del Museo de Arte Realista. El pleno de este mes de julio ha aprobado la moción de Ciudadanos, que pedía recuperar este proyecto propuesto hace unos años por la Diputación de Albacete, cuando gobernaba el PP. La moción ha salido adelante con los votos a favor de Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito. El PSOE se ha abstenido, mientras que Ganemos ha votado en contra.

La portavoz de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha pedido a las grupos municipales dejar a un lado las confrontaciones políticas y apostar por un proyecto cultural que iría de la mano del pintor Antonio López y a los miembros de su generación, como María Moreno, los hermanos Julio y Francisco López o Isabel Quintanilla, que cederían algunas de sus obras. Picazo reconoce que habría que ver el tiempo de cesión de las obras y ha propuesto el chalet Fontecha como sede, tal y como se anunció hace años, aunque no descarta otros lugares si el edificio de la 'calle Ancha' no cumple con los requisitos. Picazo no ha especificado cuales serían esas otras opciones.

El concejal de Hacienda, Alberto Reina, ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento para poner en marcha el proyecto, para hacerse con la propiedad del edificio y asumir parte de los gastos a través de Cultural Albacete.

Desde Ganemos, califican la medida de oportunista. La concejal María José Simón ha acusado a Ciudadanos y el PP de no tener en cuenta el coste del proyecto. El concejal socialista Manuel Martínez, que comparte la idea de poner en marcha una museo con obras de Antonio López, cree que esta propuesta quiere enmascarar el gasto de 4'2 millones de euros que el Ayuntamiento hizo del chalet Fontecha que hizo el PP.