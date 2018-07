Íñiguez, un defensa con alma de 'killer'

El Hércules ha presentado de forma oficial a Pablo Íñiguez. El defensa llega cedido hasta el 30 de junio por el Reus Deportiu.

El central burgalés, de 24 años firmó la pasada temporada con el conjunto catalán, al que llegó procedente del Rayo Vallecano.

El nuevo jugador herculano destacó en su presentación oficial que pidió consejo a su padre, entrenador de baloncesto profesional, y a Javier Farinós. “Coincidí con Javier y le pregunté sobre la entidad. Me dijo que no lo dudara. En el Hércules CF vas a crecer como jugador”, aseveró el burgalés.

Íñiguez llega a Alicante en busca de minutos de competición ya que desde la temporada en el Villarreal B no ha sido “feliz”.

“Lo he pasado muy mal en las últimas dos temporadas. No he jugado casi nada. Los entrenadores no contaban demasiado conmigo. Por ello, he decidido fichar por un club como el Hércules”, dijo el mediocentro.

El jugador herculano se formó en la cantera del Villarreal CF y es Internacional en todas las categorías inferiores de la Selección Española.

El futbolista tiene una amplia experiencia en Segunda División ya que ha militado en el Girona (2014/15), Rayo Vallecano (2016/17) y Reus (2017/18).