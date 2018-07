Alicante se libera del Plan de Ajuste

Seis años después, el Plan de Ajuste que pesaba sobre el Ayuntamiento de Alicante ha sido cancelado. Lo ha hecho en el pleno ordinario de julio con el único voto en contra de los seis ediles socialistas. Se trata de un plan vigente desde 2012 y por el que el consistorio quedaba tutelado por el Ministerio, y que este jueves, vía modificación de créditos de 30 millones y medio de euros, permitirá pagar la deuda pendiente y clausurar el plan.

El grupo socialista ha insistido en que no pueden "ser cómplices de dejar las manos desatadas" al PP que, precisamente hace seis meses, votaba en contra de cancelar el plan, estando en la oposición.

Guanyar y Compromís, que se abstuvieron en la pasada Comisión de Hacienda, han optado por respaldar la cancelación "por responsabilidad" y "porque esta ciudad no merece seguir castigada", han dicho sus respectivos portavoces. Tanto Miguel Ángel Pavón como Natxo Bellido han decidido con "coherencia", frente a la "mezquindad", han dicho, del PP y "fieles" a su compromiso con la ciudad.

Pavón recordaba que Barcala y Castillo eran concejales en aquel pleno que en marzo de 2012 dieron vía libre al plan de ajuste que hoy se ha anulado.

No era ningún secreto el voto favorable de los dos tránsfugas. Nerea Belmonte, eso sí, ha lamentado que el PP no haya "pedido perdón" por este plan, al que condujo su anterior gestión. Por su parte, Ciudadanos, también había anunciado su sí, pese a tratarse de una medida "electoralista" del PP, ha dicho la portavoz, Yaneth Giraldo, que ha cargado también contra el tripartito.

Pero no han dado su brazo a torcer los socialistas, que ya decidieron en su día no llevar a cabo este año la cancelación, para no sacrificar parte de las inversiones de este año, y que no se fían del PP, arguyen. Eva Montesinos, portavoz, ha alegado que los populares no han presentado una sola propuesta, que no tienen aún la confirmación del Ministerio y que con esta cancelación se les ha "iluminado la bombilla" para llevar a cabo las inversiones, que de otra forma no podrían realizar.

Desde el PP han recriminado a los socialistas su voto en contra, que consideran "irradia su propia frustración", en palabras del portavoz, Carlos Castillo. Para el alcalde, Luis Barcala, aprobar el Plan fue una "decisión dura y difícil" y ésta de la cancelación será "desgraciadamente" la única gran medida de esta legislatura.

Al cancelar el Plan de Ajuste se podrán suprimir las restricciones para las convocatorias de empleo público. Además, las inversiones quedarán liberadas de los condicionantes que hasta ahora impedían llevar a cabo proyectos con el tope anual de 10 millones de euros.

En este sentido, el delegado de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento, Sergio Casares, ha recordado las "nefastas" repercusiones en personal y plazas que supuso el Plan, y que con la cancelación se reducirán restricciones en materia de contratación, pero eso no significa que se eliminen todas, por lo que la situación habrá de salvarse mediante la negociación colectiva.

En esta sesión plenaria, por unanimidad, aunque también con polémica, se ha acordado la adhesión definitiva al Plan Edificant, de la Conselleria, para poner en marcha actuaciones en los colegios Emilio Varela, Santo Ángel de la Guarda, La Florida y Juan Bautista Llorca, con lo que el Ayuntamiento asume la licitación de obras de mejora en esos cuatro centros, que serán financiados por la Generalitat, tras aceptar el traspaso de esas competencias. Queda fuera la construcción del colegio público de La Cañada, a la espera de la resolución de la conselleria.

La Comisión de Memoria Histórica sigue vigente

Otra cuestión abordada en el pleno: la continuidad de la Comisión de Memoria Histórica, que Guanyar, PSOE y Compromís, pedían en una moción que siguiera con sus trabajos, puesto que quedan 40 calles y monumentos franquistas aún por eliminar.

Desde Compromís, Natxo Bellido instaba al gobierno del PP a explicar si la comisión estaba cerrada o no. Tras una reunión en receso del alcalde con estos portavoces, se ha decidido que ésta sigue en vigor en tanto ningún grupo lleve al pleno la petición para extinguirla.

Con esta aclaración, Compromís ha aprovechado para presentar un escrito por Registro pidiendo la convocatoria de dicha comisión, dado que la última se celebró el pasado 15 de junio, y seguir, por tanto, con esas labores que ayer arrancaron con el cambio de seis vías franquistas en el callejero alicantino.

Un pleno en el que se han mostrado pancartas en contra del acuario de la plaza Nueva con mensajes como "Peces en libertad " y en el que ha tomado posesión como concejal Rosana Arques, en sustitución de la socialista Sofía Morales, y se ha aprobado la compatibilidad en la actividad privada de la nueva edil de Guanyar, Shaila Villar.