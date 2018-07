¿Paz o tregua en la Arandina?

Un cisma que persigue ir cerrando grietas, aunque algunas van a perdurar en el tiempo. Ha dejado secuelas esta crisis. Y quizá tenga consecuencias de presente y de futuro. El tiempo lo dirá y el día a día irá determinando cuáles han sido los daños y hasta dónde alcanza su magnitud.

Este jueves Asamblea General de socios. Extraordinaria y ordinaria. Tarde, muy tarde, pero llega. Las explicaciones debieron darse antes para ser convincentes y pedir crédito. Pero llegan y hay que conceder el beneficio de la duda a que sean con argumentos que aporten respuestas. Cerrar en falso este conflicto no haría sino alimentar sospechas. Y será este jueves a las 20 horas en el Centro Cultural Caja de Burgos. Pero la antesala es un comunicado conjunto que han emitido las dos partes y que se ha coordinado desde la Alcaldía. Según ha podido saber la Cadena SER, fruto de muchas negociaciones, de gente que se ha desgastado por pacificar un clima bélico y de aportar algo de coherencia a una situación de crisis sin precendente en la historia de club. Y en medio, al margen de otras aportaciones personales, la figura de Raquel González como eje vertebrador que ha hecho posible un principio de acuerdo que parecía inviable y utópico y que la alcaldesa de Aranda ha sabido gestionar en un mar de dificultades con mucha diplomacia. El caldo de cultivo era tóxico, el riesgo de salir damnificada tratando de conciliar era muy alto y a la máxima autoridad municipal hay que reconocerle la valentía de haber dado un paso para salvar, posiblemente, la inercia autodesatructiva que llevaba un colectivo que también es patrimonio de la ciudad.

El comunicado parte con una disculpa de quienes deben asumir, con un sentido crítico pero no despectivo de esta afirmación, que se vulneraron principios y valores éticos que un club deportivo humilde como la Arandina no debiera despreciar. Las formas importan y la disculpa de quienes quisieron cesar a Jesús de Andrés 'Campilllo', Luis Miguel Catalina y Sergio González deben aparecer en este comunicado y debieran darse a nivel personal. Ennoblece a las personas, las dignifica: "El hecho de que el pasado 13 de junio , se comunicara el cese de tres directivos, Jesús de Andrés “Campillo”, Sergio González y Luis Miguel Catalina, en una junta directiva, sin aviso previo, es un suceso, por cuyas maneras y perjuicios que se hayan podido producir, se solicitan las más sinceras disculpas, disculpas que son aceptadas, en el principal interés de situar el Club por encima de las personas que lo dirigen y para evitar más daños que puedan ser irreparables para la Arandina y su masa social , manifestándose por la Junta Directiva el agradecimiento del Club a la labor realizada a lo largo de los años, que ha sido ajustada al buen hacer que siempre ha caracterizado al Club y siempre movidos por el interés del Club".

Las disculpas son las constanción de que las cosas se hicieron francamente mal y se pudieron hacer mejor. Se debieron hacer bien, no como posibilidad sino como exigencia. Que se den, es un paso que debe ponerse en valor. Que hayan sido aceptadas por quienes fueron objetos de un trato injusto en inmerecido les sitúa en el valor real de gente que presta un último servicio a la Arandina, con gran generosidad y demostrando que después de muchos años en el club, no había ningún interés más allá del estrictamente altruista de apego a un proyecto, a una entidad. Pero el comunicado también es contundente al respecto y la respuesta en el mismo de los directivos que salen, porque se van, muestra que este ha sido un primer paso conjunto, loable, pero con diferencias notables de criterio en la forma de gestionar: "Por parte de Jesús de Andrés “Campillo”, Sergio González y Luis Miguel Catalina, se pone de manifiesto que no comparten un proyecto excluyente con el que no se sienten representados. Dicen que no tiene sentido que sigan luchando por continuar en una Junta Directiva que ha rechazado a través de una decisión del presidente y secretario del club su continuidad, sometiéndoles a un desgaste personal que ha generado una gran desilusión por su parte.

Aceptan la disculpa, aunque llegue tan tarde, por evitar más daños que pueden ser irreparables para la Arandina CF y su masa social y piden como socios, que se cumplan los Estatutos del Club en cualquier decisión que se tome en el presente y en el futuro.

Manifiestan finalmente, que actuaciones como la que han padecido no deben repetirse y agradecen las innumerables muestras de afecto y apoyo que han recibido estos días de muchos socios del Club".

En el escrito que se facilita, se muestra una firme declaración de intenciones de ambas partes de auditar la gestión, no por una cuestión de sospenchas que se rechazan sino de poner orden interno a la par que se muestra una voluntad de hacer unos nuevos Estatutos: "Precisamente, para despejar cualquier duda sobre la gestión del Club se ha encargado por la Directiva una auditoría a los efectos de determinar la situación ecónomica del Club y auditar el buen hacer de todos los directivos. Igualmente, la directiva es consciente de la necesidad de aprobar unos nuevos estatutos en cuya elaboración tendrán la oportunidad de participar cuantas personas estén interesadas y que serán sometidos a la Asamblea general a la mayor brevedad posible".

Se inicia un nuevo tiempo. Diferente. Cuesta asimilar que una profesionalización suponga una división. Que en el lugar de rechazar, no se pudiera haber encontrado un punto de encuentro para reorganizar sin despreciar. Una simple y sencilla cuestión de sumar voluntades con una buena actitud. Si ha ocurrido con este comunicado podría haberse hecho en la reestructuración interna del club. Esto no es el final de nada, solo es el principio y falta que los socios lo aprueben.



Comunicado íntegro que se ha emitido desde alcaldía y firmado por todas las partes / cadena ser