Cuando la ley se aplica a rajatabla

La Policía Local para un concierto del ciclo Aranda Joven para obligar a los músicos a que retiren dos vehículos que estaban aparcados junto al escenario. Las pocas decenas de espectadores que estaban poco después de las diez y media de la noche de ayer disfrutando de la actuación de ‘Mr Homeless’ no daban crédito cuando vieron que una agente subió al escenario para decir a los artistas que tenían que desalojar los vehículos y aparcarlos en algún lugar autorizado antes de continuar, advirtiéndoles de que en caso contrario se enfrentarían a una denuncia.

Adolfo Pereira, el vocalista de esta formación ribereña, explica que el compañero de patrulla de esta agente estaba intentando buscar una solución sin llegar a este extremo de interrumpir el concierto, que no le parece razonable, teniendo en cuenta que había varios miembros de Protección Civil que no pusieron ninguna objeción a la presencia de estos vehículos que no podían representar peligro alguno, teniendo en cuenta el escaso público que había en la plaza.

Adolfo Pereira, que denuncia que “cargarse todo el trabajo y toda la concentración de un artista porque tú eres la ley”, no es normal, porque había otras soluciones más coherentes sin tener que llegar a esta medida drástica, preguntándose si habría hecho lo mismo si un tráiler estuviera mal estacionado en un concierto de Julio Iglesias.