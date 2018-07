Presentado el tándem Moreno - Chico

Comienza una nueva temporada ilusionante para el BM Villa de Aranda. El cuadro ribereño vuelve el primer día de agosto a los entrenos, pero ha sido este jueves cuando ha presentado ante los medios de comunicación el tándem Moreno – Chico. El cuerpo técnico que tratará de devolver a la afición amarilla la ilusión perdida tras los periplos nefastos en ASOBAL y División de Honor Plata saldados con descenso de categoría.

No es fácil afrontar un reto tan complejo. El desgaste es un hecho, tanto en la directiva como en la afición. Pero el regreso de quien ilusionó con un equipo aguerrido y que en su parcela hizo historia, ayuda a creer en que un nuevo final alegre puede estar a la vuelta de la esquina. Pese a ello, Moreno ha querido pedir a la afición “que no siempre se agarre a esos momentos de Cangas y Elda, que tengamos fuerzas para afrontar nuevas experiencias y nuevos retos”. “Las personas que formamos parte de este proyecto somos distintos respecto hace unos años”, ha añadido.

Alrededor del aspecto de plantilla, Moreno ha querido incidir en que considera que la plantilla está “cerrada”, aunque se vislumbra una posible y cercana incorporación de un jugador zurdo que juegue por el perfil derecho. “Estoy contento con la plantilla, tenemos un equipo joven, con dos jugadores por puesto. Quizá un zurdo nos hubiera venido bien, pero hay que ser conscientes de las limitaciones del club y de la categoría.. Sé que no está mal para hacer un refuerzo -el club-, pero esperaremos a ver cómo evoluciona la plantilla para ver si es necesario o no reforzar el lado derecho”.

Moreno no ha querido centrarse en los objetivos de esta temporada. Vislumbra a Puerto Sagunto y Nava como equipos superiores, aunque advierte que “hay que jugar”. “Te pueden no respetar las lesiones y puede que luego estés encima de equipos mejores que tú. La obligación es recuperar nuestra seña de identidad, y si lo hacemos, los resultados deportivos van a venir de esa recuperación. Vamos a ceñirnos a luchar para crear un grupo humano cohesivo y los resultados llegarán. Soñar con otra fase de ascenso… no hemos empezado todavía y ya estoy soñando con eso”, ha finalizado entre risas.

CHICO, SEGUNDO ENTRENADOR

Ya está acostumbrado a tener que afrontar ese papel, pero repetirá experiencia una vez más. Fernando Chico será el segundo entrenador y mano de derecha de Juan Moreno al frente del Villa de Aranda, un club con el que ha mantenido siempre una estrechísima relación, desempeñando diversas funciones reconocidas -especialmente con la cantera-. Ahora admite sentirse “muy ilusionado” con esta nueva temporada que se aproxima, “especialmente después de estos dos últimos años en los que las cosas no nos han salido nada bien”.

Buena noticia sin duda la continuidad de Chico, que servirá como nexo de unión entre el pasado y el futuro de un equipo deseoso de agradar. Un activo del club que quiere "mejorar y aprender de Juan", y que ante todo pide "volver a lograr esa unión con la grada".

La parte técnica del Villa de Aranda está preparada. Los jugadores que conforman la plantilla y los que puedan llegar lo estarán. La cima del reto es alta, pero alcanzable. El esfuerzo diario será vital para poder devolver la ilusión perdida a quienes hacen del amarillo parte de su vida. Que al menos, esta vez salga cara… porque ya ha habido suficientes cruces.