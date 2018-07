Erkoreka: "No entiendo que se subordine la transferencia de prisiones por conveniencia política"

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha confirmado, en entrevista en 'La Ventana Euskadi´, las "diferencias radicales" entre el actual y el anterior Gobierno de Rajoy. El gobierno Sánchez, -asegura Erkoreka-, "se sienta, analiza las cuestiones, atiende nuestras consideraciones e incluso es posible llegar a algún acuerdo, todavía muy inicial, pero es posible firmar acuerdos con ellos". Josu Erkoreka se reunirá de nuevo en Septiembre con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para co-presidir la comisión mixta de transferencias y seguir avanzado en el calendario de competencias pendientes.

Sobre la transferencia de la Seguridad Social y prisiones, el portavoz del Gobierno Vasco señala que "puedo admitir que la transferencia sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social pueda entrañar alguna dificultad técnica porque no tiene precedentes y no se ha hecho en ninguna otra comunidad autónoma", pero añade que no existen dificultades jurídicas para hacer efectiva la transferencia de prisiones porque hay precedentes, como en Cataluña; "juridicamente está claro, pero no comparto y no puedo entender que nadie subordine una transferencia, que en última instancia es cumplimento de la ley, a razones de conveniencia u oportunidad políticas, y si alguien está pensando en esa clave, que lo diga por favor para que todos sepamos a qué atenernos".

Josu Erkoreka subraya en la entrevista con Miguel Ángel Garrosa, que el Gobierno vasco se muestra preocupado con las repercusiones que puedan tener en la industria vasca, en especial la automovilística, las medidas sobre aranceles impuestas por el Gobierno de Donald Trump por el temor a que éstas deriven en "una guerra comercial real".

Sobre la Naval, tras el acuerdo por el que las entidades financieras devolverán los 42 millones de euros que el armador holandés Van Oord adelantó para construir la draga 'Vox Alexia' en el astillero de Sestao, la "obsesión del Gobierno es el mantenimiento de la actividad y del empleo, y una medida favorable a la continuidad de la construcción de la embarcación controvertida, permitiría ofrecer carga de trabajo durante dos años en La Naval de Sestao".