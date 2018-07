Anastasio Bastida denuncia a Mario Cervera por acusarle de robar el dinero de las ayudas de las inundaciones en Los Alcázares

El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida ha interpuesto en la mañana de este jueves 26 de julio, una denuncia ante la Guardia Civil al portavoz del Partido Socialista, Mario Pérez Cervera y otro usuario de Facebook por acusarle de robar las ayudas de las inundaciones.

Según el alcalde de Los Alcázares en el post de la red social del portavoz municipal socialista, se puede comprobar en comentarios cruzados como un usuario de Facebook comenta textualmente, "el señor alcalde se ha quedado con mi indemnización" y continua, "me ha robado" a lo que el socialista Cervera responde "estoy con usted. A los afectados les han 'robado' las ayudas. Seguiremos batallando para que se haga justicia, no lo dude" comenta en su red social según Bastida.

El alcalde de Los Alcázares, Anastasio Bastida ha explicado que "creo en la libertad de expresión, que las redes son una muy buena herramienta pero que todo tiene un límite y no puedo consentir estos insultos. Yo no soy un ladrón, ni he robado nada a nadie. En política, no vale todo" apuntó.

Desde el Partido Popular se viene denunciando en numerosas ocasiones la prepotencia y la falta de respeto con la que el socialista Cervera se dirige en los plenos, redes sociales y demás medios al alcalde del Partido Popular.