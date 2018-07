Arriba el Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola

Arriba una nova edició del Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola, de l’1 a l’11 d’agost. Consta de 12 propostes musicals, entre les quals destaquen grans concerts, espectacles gratuïts per a públic familiar, el piromusical i activitats.

Dimecres 1 d’agost a les 22.30 hores

El primer espectacle tindrà lloc el dimecres 1 d'agost: ‘Johann Sebastian Bach, la vida boja d’un ogre genial’. La Galeria del Claroscuro presenta aquest espectacle entranyable, divertit, profund, ple de sensibilitat i música meravellosa, a través de diferents escenes ambientades a casa de la família Bach, amb tots els ingredients necessaris per a acostar-nos a la vida i l’obra del gran geni Johann Sebastian Bach. Dirigit a públic familiar a partir de 8 anys.

Entrada gratuïta

Pati d’armes del castell del Papa Luna. Carrer Castell, s/n. Peníscola

Divendres 3 d’agost a les 22.30 hores

Capella de Ministrers València és un grup referent de la investigació musicològica que conjuga el rigor històric i la sensibilitat musical i que portaran a Peníscola l’espectacle ‘Chiaroscuro. Llums i ombres del barroc espanyol’. Dirigeix Carles Magraner.

Entrada 12 euros

Pati d’armes del castell del Papa Luna. Carrer Castell, s/n. Peníscola

JORDI SAVALL I CARLOS NÚÑEZ

Sens dubte, els dos espectacles més esperats d'aquesta edició són el gallec Carlos Núñez i el català Jordi Savall. El concert de Carlos Núñez, el dia 7 a les 22.30, amb 'Cantigues, tradició medieval', se centrarà en un programa dedicat íntegrament a les cantigues, amb reproduccions d'instruments medievals, construïts i interpretats des de la saviesa de la música tradicional.

El dia 8 d'agost serà el torn de Jordi Savall, que portarà l'espectacle 'Diàlegs i improvisacions. D'orient a occident i de l'antic al nou món', concebut com un diàleg intercultural, una elecció molt personal de músiques que ens captiven per la seua tendresa i bellesa, i també per la seva capacitat de diàleg i d'harmonia