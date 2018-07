"Para este tipo de suspensiones es necesario el consenso político y sobre todo, del sector turístico"

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, ha afirmado que para suspender las licencias urbanísticas en materia turística (en este caso en el casco histórico de Córdoba) hace falta, por encima de todo, consenso político y consenso con el sector turístico. Además, Fernández ha abierto la puerta a una modificación de la ley que permita dotar de una mayor autonomía a los ayuntamientos para la toma de decisiones en materia turística. "Cualquier tipo de moratoria primero tiene que venir avalada por un consenso de todas las fuerzas políticas pero un consenso del sector. No podemos tener ningún tipo de acción que vaya al margen de quienes verdaderamente arriesgan su patrimonio, que son los inversores. También hemos pedido a la Ministra de Turismo, que haya una modificación de la Ley Estatal donde capacite a los ayuntamientos para desarrollar herramienta propias para la ordenación, no tanto de los establecimientos hoteleros que sí son actividad económica y por tanto, competencia municipal; sino para las viviendas de uso turístico", afirmó el consejero de Turismo de la Junta.

Por su parte, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ha insistido en que no es el momento oportuno para suspender todas las licencias urbanísticas en materia turística, ya sean para equipamientos hoteleros o para apartamentos que quieran pasar a ser viviendas turísticas. Ambrosio también ha dejado claro que con las elecciones municipales en mayo, tampoco era un momento ideal. "No sería lógico iniciar un trámite que no va a concluir en este mandato y que va a ser una tarea que se encontraría el próximo gobierno local que entre a partir de mayo de 2019", concluyó la alcaldesa de Córdoba.

