Se va el 25 de Xullo, ¿nos acordaremos del Alvia?

El Director de la Fundación Catedral invitó ayer a los integrantes de la Asociación de Víctimas del Alvia a visitar el Pórtico de la Gloria antes de su apertura al público. Nos lo cuentan miembros de la plataforma que son vecinos nuestros. Desde A Coruña señalan que éste es sólo un ejemplo más de las muestras de solidaridad y apoyo que reciben a cada paso en su lucha para que se asuman responsabilidades respecto al accidente y se dote a la curva de Angrois de todas las garantías de seguridad. Es inconcebible que, cinco años después del terrible accidente, ese punto siga sin ERTMS y que no haya al menos un estudio para buscar una solución al trazado, una curva para un tren de los años 40 del siglo pasado con aparatos del siglo XXI. Es de una desfachatez extrema, de verdad. Tanta como que RENFE y ADIF se investigaran a sí mismas y haya tenido que actuar la Unión Europea para pedir a la administración española que tenga un poco de vergüenza y se realice una investigación independiente. O que hasta este año no haya comenzado la comisión de investigación parlamentaria en el Congreso. O que se incumplieran las directrices de seguridad europeas en un tren que se vendió como de alta velocidad. Causa sonrojo, tanto como admiración por el coraje de los afectados, que con disfrutar a los que perdieron tenían suficiente. Les toca seguir, y luchan para que no suceda nunca mais.

La comparecencia del maquinista en la comisión de investigación, este mismo mes.