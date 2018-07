Las soluciones a la falta de personal policial, a partir de septiembre

Los cuatro sindicatos policiales se entrevistarán la próxima semana con el Delegado del gobierno, Javier Losada, para hablar de los problemas de personal que llevan a que las comisarías de A Coruña estén al 60 % estos meses de verano. Lo ha anunciado la portavoz del SUP en A Coruña, Sandra Castro. Señala que el servicio padece los recortes continuos de los últimos cinco años. Fuentes de la Subdelegación del gobierno señalan que están pendientes de un informe de los responsables policiales para ampliar de nuevo el servicio contra la violencia machista o el horario en Alférez Provisional. Hasta septiembre será dificíl, dicen, adoptar las medidas necesarias.

Denuncia el SUP que la situación de carencia de medios afecta a todos los estamentos policiales. Por ejemplo, los policías nacionales que se encargan de la custodia de los edificios judiciales no están cobrando por ese servicio extraordinario. No descartan ir a las movilizaciones.

Desde la Delegación del gobierno señalan que sigue la intención de reabrir la comisaría de Alférez Provisional y de ampliar el horario de los especialistas en violencia machista a las tardes y el fin de semana.