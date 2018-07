Morata de Tajuña más allá de las palmeritas de chocolate

Los hay llenos de gente, vacíos, con plazas públicas, sin plazas, con medias plazas y con plazoletas. Hay algunos que amanecen con un gallo y hay otros que lo hacen con las campanas de una iglesia. Algunos tienen solo un bar y, otros, tienen incluso un pub pero todos, sin excepción, adquieren un protagonismo especial en verano. Hablo de los pueblos, los grandes olvidados de Madrid que, en muchas ocasiones, tienen mucho por contar y son muy poco escuchados. En mi primera visita pueblerina me he ido a Morata de Tajuña y no, no ha sido para comer palmeritas.

De Conde de Casal a Morata: el viaje

Ayuntamiento de Morata de Tajuña / Beatriz Caballero

Suena la alarma. Nueve de la mañana. El autobús 336 saldrá de Conde de Casal a las 10 de la mañana aunque, también sirve el 337. La frecuencia es buena, cada media hora, algo que agradezco enormemente cuando pierdo el autobús por estar esperándolo en el lado contrario.

Me acerco a la marquesina correcta y compruebo no haberme equivocado de nuevo. "Sí hija, esto va a Morata. Yo vengo cada mañana". Pilar se hace el trayecto cada día. "Hoy he hecho unas compras y además llevo plásticos para reciclar allí". No sé muy bien la razón por la que hace la compra en Madrid; hay supermercados en Morata... o al menos eso he visto en Google Maps. "No, es que vengo a rehabilitación. No puedo mover los dedos". Aún así, esta morateña, sujeta las bolsas de la compra con una ligereza envidiable incluso a la hora de bajarnos del bus. Ya estamos en Morata, no sé si habré tardado una media hora, se me ha hecho corto. Buscaré un bar.

Una biblioteca con mucho más que libros

"Un descafeinado de sobre con leche fría y azúcar, por favor". "Claro, te lo llevo a la mesa". Dos sorbos después estoy metiendo el nombre de Morata de Tajuña en el Google Maps. Nada, mala señal y falta de datos me impedían encontrar alguna curiosidad. Tiraré de clásico. "Perdón, vengo a conocer Morata y...". "Ah, sí, pues mira esto es la Plaza de la Cultura". "Hay colegio". "Yo creo que estará cerrado". "Que no Juan, que las colonias siguen en verano". ¿Las colonias? "Sí mira son los niños que se juntan ahora". "Sí, están arriba, junto a la biblioteca".

Arriba, biblioteca, colegio, colonias... "Y, ¿cómo llego?". "Pues muy fácil: derecha, izquierda, derecha, luego dos arriba y...". "Iré preguntando, gracias".

Utilicé el maps más fiable: las preguntas. Una señora con el pan, un hombre subido a un tejado, otro limpiando la acera de su casa... Así, y bajo un sol de justicia, por fin llego a la Casa de la Cultura. Arriba, en la segunda planta, Óscar habla con una usuaria de la biblioteca sobre vacaciones; agosto está cerca y la biblioteca cierra.

"Una biblioteca es un lugar donde, entre otras cosas, se prestan libros y se viene a estudiar. Pero estas no son sus funciones principales"

Óscar quiere poner fin a la imagen del bibliotecario aburrido que solo lee libros durante las horas de trabajo. "Yo leo en mi casa, como todo el mundo, aquí tenemos mucho trabajo". En esta biblioteca se realizan todo tipo de actividades durante el invierno, en verano, sin embargo, no hay tanta gente. Es el momento que aprovecha Óscar para realizar el inventario y la memoria del año. Con esta actividad le dejo y me marcho donde él mismo me recomienda: al museo de la Guerra Civil.

El museo de la Guerra Civil

Sin ayudas institucionales y gracias al esfuerzo de Goyo, el Mesón El Cid esconde un secreto dentro de sus intalaciones: un museo con joyas y reliquias de la Batalla del Jarama que tuvo lugar por tierras morateñas. Pilar es ahora dueña del mesón y no duda en defender este museo. "Vienen de fuera a verlo, tiene un gran valor". Pilar me cuenta que son muchas las familias de brigadistas que visitan este lugar y también lo hacen colegios de España pero a ella le resulta curioso que haya poca gente de Madrid que conozca este museo.

Un museo que contrasta con otras zonas del pueblo donde no destaca un espíritu democrático firme; una cruz dedicada a Primo de Rivera y a los caídos acompaña a la iglesia de Morata y en la plaza ondea una bandera falangista con orgullo. Las paredes, en algunas zonas, gritan todo lo contrario con pintadas antifascistas y frente al Ayuntamiento, se recuerda a los morateños que contribuyeron a la instauración y buen desarrollo de la Democracia.

Más Morata por descubrir

Las palmeritas que, por llevar la contraria, decido no probar; el Museo de la Molinería, con el único molino aún en funcionamiento de la Comunidad de Madrid y, el río Tajuña, afluente del Tajo, que no me da tiempo a visitar. Aún me quedan secretos morateños por descubrir pero el bus de vuelta no espera y no quiero perderlo -de nuevo-.