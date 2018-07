El Real Mallorca gana el II Trofeu Festes d'Inca

Partido de trámite para el Real Mallorca. Su segundo partido de pretemporada lo ha ganado 0-9 al constància en el II Trofeu Festes d'Inca. El conjunto mallorquinista ha dominado el partido desde el principio y a los tres minutos Àlex López ya marcaba el primero tras rematar de cabeza un centro de Fran Gámez desde banda derecha. Esa fue la tónica durante toda la primera parte: llegada del equipo bermellón y gol que se sumaba al marcador. En la primera parte, gracias a los goles de Àlex (x2), Stoichkov (x2) y Ariadai, el resultado ya era de 0-5.

En el segundo tiempo Vicente Moreno ha sacado un once completamente nuevo, pero el ritmo ofensivo no ha parado. El equipo local no consiguió crear peligro al Mallorca hasta los últimos minutos. Antes de ello, los bermellones ya habían ampliado considerablemente el marcador gracias a los goles de Abdón, Salva Sevilla, Dani Rodríguez y Pablo Valcarce. Otro nombre a destacar es el de Ferran Giner. Tras estar ocho meses lejos de los terrenos de juego, reapareció en Inca para jugar unos minutos.

El próximo partido para los bermellones será el domingo contra el Poblense. Tras dicho encuentro, el Real Mallorca viajará a Marbella para jugar allí tres partidos más, que serán ante el Linense, Cádiz y Málaga.