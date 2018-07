El Govern anuncia que pretende convocar oposiciones públicas para Intervención

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha anunciado hoy que la voluntad de su departamento es convocar oposiciones por primera vez al cuerpo de intervención de la comunidad autónoma de Balears para que pase a formar parte de la oferta pública. Así lo ha dicho durante una comparecencia en el Parlament, a petición del PP, para explicar los motivos por los que se modificaron los requisitos para poder acceder a una convocatoria de plazas de interventor.

En el PP acusan a la consellera de modificar los requisitos porque así ella podría acceder. Ella insiste en que no se presentaría "nunca" a ningún posible concurso que se realice a interventor. Además ha explicado que tampoco podría presentarse porque no está en servicio activo como funcionaria actualmente, un requisito indispensable. Durante su intervención asegura que nunca ha actuado por interés particular.

Cladera explica que en esta legislatura se ha intentado cubrir dos plazas de un departamento clave para el control de las finanzas como es el de interventor que se quedaron vacantes a mediados de 2017. Ha reiterado que las dos primeras convocatorias quedaron desiertas y modificaron los requisitos para tener más candidatos pero no para sacar un provecho personal. En todo caso, ha anunciado que su intención es convocar oposiciones.

El diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha criticado que la consellera de Hacienda haya esperado hasta su comparecencia para anunciar que habrá oposiciones y ha asegurado que "será muy difícil" que pueda convocarlas en lo que queda de mandato. Habla Lafuente de falta de transparencia.