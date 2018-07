Mauricio desvela una supuesta oferta de Gálvez y Moro cree que el caso se alargará

El conflicto entre Mauricio García De la Vega y Raúl Moro ha quedado visto para sentencia. Al menos ante el árbitro del TAS que les reunió en Madrid para una última declaración. Si nada cambia, en dos o tres semanas podría existir una resolución del tribunal internacional de arbitraje deportivo pero, como contaba Raúl Moro en SER Deportivos, "al final se resolverá todo en la justicia ordinaria y lo que diga este laudo no tiene nada que ver con el club, es entre Mauricio y yo. Todo en esta vida tiene doble vertiente. La parte que no esté de acuerdo recurrirá por esa vía". El extremeño cargó contra Mauricio, al que acusó de "decirnos que iba a poner 400.000 euros y no puso nada. Nunca veló por los intereses del Real Murcia". Escucha aquí la entrevista íntegra:

También Mauricio García De la Vega habló para la Cadena SER. Entiende que al impugnar la última Junta, "no se podrá llevar a cabo la ampliación de capital" y desveló que "los abogados de Gálvez le hicieron llegar a los míos una oferta para que yo retire la denuncia. Pero ni la cantidad ni las formas me convencen. Se trata de algo más que todo esto. Saben que no les pertenece el club". El mejicano recordó que denunciará a Gálvez "si veo que han firmado contratos de forma irresponsable".