El Circuito de Travesías a Nado llega a Aguilar de Campoo con la tercera de las pruebas

La prueba se celebrará en el Embalse de Aguilar, con tres recorridos distintos de 100, 500 y 3000 metros respectivamente

Con el fin de promocionar esta modalidad deportiva, como en el resto de travesías de este circuito provincial, se permite la participación de nadadores de todas las edades

Se espera superar el centenar de nadadores, tras los éxitos de las travesías de Frómista y Paredes, cambiándose el Canal de Castilla por el embalse. Hasta el día 26 está abierto el plazo de inscripción a través de las páginas www.palenciadeporte.es y www.palenciaanado.com.

El Circuito que coordina el Servicio de Deportes de la Institución Provincial se cerrará el 5 de agosto en Cervera de Pisuerga

El “Circuito de Travesías a Nado Diputación de Palencia” llega el domingo día 29 al Embalse de Aguilar de Campoo, para celebrar su tercera prueba, organizada por el CD OCA SOS y el Ayuntamiento de Aguilar, siempre bajo la coordinación del Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia.

Esta travesía discurrirá por el embalse de Aguilar, zona de gran belleza natural que este domingo brillará en todo su esplendor, esperándose bastantes espectadores. Desde las 10.30 hasta las 11.30 horas se podrán recoger los dorsales, comenzando las pruebas a las 12.00 horas con la salida de las pruebas de 100 (para la categoría Menores C) y de 500 metros. A las 12’30 horas comenzará la prueba principal, con una distancia de 3000 metros.

Si el agua estuviera a menos de 16º C el neopreno será obligatorio para todas las categorías, entre 16 y 18ºC el neopreno será opcional, y si la temperatura del agua es superior a 18º C quien lo use no puntuará.

A todos los participantes de la categoría Menores C se les dará un recuerdo, y en el resto de categorías, habrá trofeo para los tres primeros clasificados. Para poder puntuar en este circuito, que coordina el Servicio de Deportes de la Institución Provincial, es necesario haber participado en, al menos, tres de las cuatro pruebas.

A todos los participantes se les entregará una “bolsa del nadador” con productos típicos de la zona, fruta y una gorra conmemorativa de la prueba. Los más rezagados aún están a tiempo de inscribirse hasta el día 26 del actual julio, a través de las páginas www.palenciadeporte.es y www.palenciaanado.com. Se espera superar los 100 nadadores.