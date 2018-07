La Roma insiste por Oyarzabal

La Roma vuelve a la carga por Mikel Oyarzabal. El equipo romano, frustrado por lo que le ha ocurrido con Malcolm, que ha acabado en el Barça cuando lo tenía cerrado, quiere invertir los 40 millones que tenía previsto destinar en el brasileño para reforzar la banda. Y ha vuelto a poner sus ojos en la Real Sociedad, que ya hace unas semanas le dijo que el jugador eibarrés no estaba en venta.

Entonces, la Roma se fijó en otro objetivo, en Malcolm, del Girondins, con quien negoció hasta llegar a un principio de acuerdo. Así se olvidaba de Oyarzabal, pero ese interés se reactiva al quedarse sin el ya jugador del Barcelona. Ahora todos saben que tiene 40 millones para destinar a esta contratación con la que quiere reforzar su banda en ataque. No obstante, la Real insiste en que su nuevo número ‘10’ no está en venta y que no tiene ninguna intención ni de escuchar ofertas, ni de negociar por su salida. Se remite de forma constante a su cláusula de rescisión, que es de 50 millones de euros. Para poder pagarla, y que la Real no pueda hacer nada, tiene que llegar a un acuerdo con el jugador eibarrés. Y eso quizá sea aún más complicado, porque Oyarzabal no quiere moverse de casa, de hecho acaba de recibir con mucho gusto la responsabilidad de heredar el dorsal de Xabi Prieto. Además, tiene un pacto verbal con el club para que cuando se cierre el mercado de fichajes se sienten a hablar de una mejora sustancia de contrato que irá acompañada de una aumento de su cláusula de rescisión, para adecuarla al interés que suscita en el mercado y para colocar su contrato en el estatus que ya ha adquirido en el primer equipo.

Por otra parte, según el diario alemán ‘Bild’ la Real Sociedad está interesada en el fichaje del defensa internacional con Alemania Benedikt Howedes, que la pasada temporada estuvo cedido en la Juventus de Turín, donde apenas pudo jugar porque lo que perdió el tren del Mundial de Rusia. Howedes ya fue campeón del mundo con Alemania. Según ha podido saber el Diario AS, se trata de un ofrecimiento que ha llegado a las oficinas de Anoeta y que no se ha visto con malos ojos, porque es un jugador que puede jugar de central o en cualquiera de los dos laterales, lo que podría ofrecer muchas soluciones a Asier Garitano. Pertenece al Shalke 04, que lo quiere vender este año. El problema es su elevada ficha y que su precio no sería barato. De momento se trata solo de una posibilidad que no se ha desechado, pero nada más.