Integrisme?

La notícia és d'eixes que es fan virals en xarxes socials. Imaginem, primer, als protagonistes amb barba i turbant. Un jutge decideix que en un curs fora de l'educació obligatòria, el que va just abans de la universitat, es done religió. I penses, que barbaritat, mira tu, en el segle XXI... i això. Lleven ara el turbant i no sé si du barba, el jutge, i posen al costat de religió el terme "catòlica". I la ubicació és València. Esta setmana. Flipant.