Archivada la causa contra Joan Ribó

El juzgado de instrucción número 9 de Valencia explica que "las actuaciones practicadas acreditan que los hechos objeto de la presente causa no son constitutivos de delito". Explica la sentencia que ni siquiera podía considerar "expediente municipal" la información solicitada por el asesor popular. Solo se generó un "soporte electrónico".

Asimismo da por buenas las razones alegadas por el alcalde para no facilitar esa información en un primer momento por recomendación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Era una información que formalmente no podía entregarse a un asesor. Cuando fue solicitada por concejales fue facilitada y subraya que "no hubo desamparo" del concejal Félix Crespo que firmó la petición de la citada información sobre la encuesta fallera.

En definitiva, dice la sentencia, "el denunciado no ha incurrido en los delitos denunciados, de prevaricación administrativa e impedimento de derechos cívicos de los denunciantes" y señala que, además, faltan "dos elementos del delito, sine quae non, para que ello pudiera haber tenido lugar". A saber: "Actuar a sabiendas" y "actuar de forma arbitraria".