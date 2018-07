El Cholo pone en riesgo la operación Gameiro

Kevin Gameiro ha comenzado la pretemporada...con el Atlético de Madrid. Pese al acuerdo establecido por Miguel Ángel Gil y Mateu Alemany hace más de dos semanas por el traspaso del delantero francés al Valencia, Simeone ha decidido ponerlo de titular ante el Arsenal y no forzar su recambio hasta el minuto 75, con el riesgo a sufrir una lesión que eso conlleva.

El acuerdo por el futbolista está cerrado en 15,5 millones de euros fijos y 6,5 en variables, pero el conjunto madrileño, como ya desveló la Cadena SER, no cederá hasta que no contrate a su sustituto en la delantera. En este sentido, el Atlético sigue negociando por el croata del Milán Kalinic y, hasta que su llegada no sea oficial, Gameiro no se pondrá a las órdenes de Marcelino. Mientras, sigue contando para el Cholo.