Y así como ven quedaba esta autocaravana tras quedar encajada debajo del puente de la AP9 en Alfonso XIII por culpa del gálibo. Los conductores, extranjeros, no se percataron de las particulares medidas de este paso y creyendo que podría pasar sin problema alguno se encontraron con que no, y así se quedó su vehículo, necesitando la ayuda de la policía local y de una grúa para poder desencajarse. Hacía tiempo que no veíamos esta imagen

Seguir leyendo